Настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против РФ

В России в условиях дефицита боеприпасов на фронте новая стратегия ВСУ по ударам ракетами и беспилотниками по тылу окупантов может оказаться "революционной". Об этом пишет колумнист The Spectator Овен Мэтьюз.

Украина сосредоточилась на ударах по России (фото из открытых источников)

В своей публикации он пишет, что украинские удары попадают по болезненным местам россиян. Речь идет об ударе ВСУ по НПЗ и терминалу отгрузки нефти в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. По мнению автора, последствия этой атаки были гораздо эффективнее попыток ограничить цены и ввести эмбарго на нефть РФ.

Автор публикации заключает, что инфраструктура НПЗ, обеспечивающая экономику РФ в условиях жестких санкций, является идеальными целями для ударов.

В то время, когда РФ продолжает беспорядочно избивать по случайным целям и гражданской инфраструктуре городов Украины, ВСУ удачно атаковали ряд промышленных объектов в России.

Автор отмечает, что Кремль не останавливается в тестировании новых видов вооружения, но "у РФ есть одна структурная уязвимость, которой нет у Украины: ее широта и рассредоточенная инфраструктура не позволяют защитить каждый трубопровод, завод и мост".

Также в публикации говорится, что Украина имеет сложную индустрию дронов, которая была организована частными компаниями, а сами дроны, по утверждению украинских чиновников, сегодня лучшие в мире.

Полковник, член комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что долгосрочная безопасность Украины будет зависеть от ее способности быстро реагировать на любую предстоящую агрессию РФ. Это означает разработку крылатых ракет и эффективных беспилотников большой дальности.

"России действительно навредят глубокие атаки на жизненно важную инфраструктуру, а не бесконечная мясорубка на фронте... Атака в Усть-Луге — это именно тот вид асимметричной войны, в которой Украина добивается успеха. Это также может стать ключом к тому, что война станет слишком дорогой и болезненной для Путина", — говорится в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия ищет дыры в украинской ПВО