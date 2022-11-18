Насколько велик в России запас оружия? Тревожные сообщения

Массовый ракетный удар по Украине 15 ноября свидетельствует о том, что у России есть еще много ракет. Больше чем прогнозировали аналитики ранее. РФ сделала значительные запасы перед войной, а теперь еще докупает оружие у Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на New York Times.

Ракеты в воздухе. Фото: из открытых источников

Военные эксперты Запада и украинские политики сообщали, что у России заканчивается ракетный потенциал. Министр обороны Украины Алексей Резников в октябре заявлял, что Путин использовал около 70% ракет.

Однако издание New York Times скептически относится к таким прогнозам и ссылается на новые слова американского руководителя Пентагона Ллойда Остина. Военный США считает, что Иран и КНДР будут поддерживать Россию поставками оружия.

"Я точно считаю, что эти страны, вероятно, обеспечат определенный потенциал", – сказал Ллойд Остин.

Другим объяснением, почему Россия имеет такой большой арсенал оружия, является ее собственное производство. Разведывательная компания Janes сообщает, что Российская Федерация долгое время копила запасы микросхем и других необходимых компонентов для ракет. Таким образом, Путин заранее готовился к нападению на территорию Украины.

Кроме подготовки к войне, эксперт по вооружениям Корпуса морской пехоты США Марк Кансиан считает, что Россия могла создать специальный резерв оружия для войны с НАТО. Также Кансиан утверждает, что никому из стран Запада неизвестно, сколько на самом деле оружия имеет Российская Федерация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина, вероятно, получит оружие от нового союзника.

Также "Комментарии" писали о неожиданном союзнике России.

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