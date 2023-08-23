Насколько реальна сейчас возможность переговоров с РФ – будут ли принуждать к ним Киев

В последнее время тема переговоров между Украиной и Россией стала все чаще и чаще обсуждаться в СМИ. При этом эскалация на фронте не уменьшается. Нет также никаких заявлений от сторон о готовности искать компромиссное решение. Кому сейчас выгодно сесть за стол переговоров? Будут ли по итогам контрнаступления принуждать к диалогу Украину ее западные партнеры? Портал "Комментарии" изучил мнения экспертов, чтобы разобраться в вопросе.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Сегодня нет предмета переговоров между Киевом и Москвой

Советник по коммуникации российской оппозиции и легиону "Свобода России" Алексей Барановский в интервью "ТСН" выразил мнение, что в переговорах заинтересована только Россия. Они только Путину и нужны, потому что российский президент должен выдать какую-то победу для своего тщеславия и трансляции на телевидении.

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"Вот они объявили, что часть Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской области, Крыма – это теперь Россия, им надо это удержать", – рассказал Барановский.

По его словам, Путин пытается зафиксировать статус-кво, заморозить войну, чтобы сохранить за собой украденное. По мнению советника, вряд ли ему это удастся. Поэтому война будет продолжаться.

Когда мы сопротивлялись и доказали, что мы способны отстоять свою независимость и суверенитет, они сделали ставку на это, на нашу победу

Военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале рассказал, что до конца 2023-го года определено максимальное время – то, что за эту кампанию, в это контрнаступление мы сможем отвоевать. Были рассуждения, что все поставленные изначально задачи ВСУ не смогут выполнить за это контрнаступление, а значит будет и второе контрнаступление, и, возможно, третье.

"То, что наши партнеры регулируют ход военных действий – здесь я не сомневаюсь. Но что они не будут останавливаться на полпути – здесь у меня уверенности больше", – заявил Жданов.

По его словам, после того, как Запад увидел, что Киев за три дня россияне так и не сумели взять, что Украина дала и продолжает давать бой агрессору, никто не рассматривает другой вариант, кроме победы.

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