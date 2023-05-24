Насколько продвинулись российские бойцы добровольческого корпуса, в глубь Белгородской области РФ, - ISW

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Белоокая Ира
Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны по итогам 23 мая. По их данным, российские добровольцы могли вытеснить оккупанты.
Силы РДК и ЛСР.Фото из открытых источников
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Населенный пункт Козинка находится где-то в 75 км к востоку от украинского города Сумы.
В то же время фотографии опубликованы в тот день, показывают последствия обстрелов ближнего в Козинку, села Гора-Подол и патрули российской пехоты в 7 км от Козинки.
Как писали "Комментарии", — В "парламенте" оккупированного Крыма сегодня намерены "национализировать" имущество семьи Зеленского в Ливадии Оккупанты в Крыму, сегодня – 24 мая, хотят "национализировать" имущество семьи президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников.
Как украинские пилоты самостоятельно готовятся к учениям на истребителях четверг того поколения Воздушные Силы ВСУ уже передали партнерам список кандидатов для учений на F-16, которые станут весомым дополнением украинской обороны.
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