Насколько продвинулись российские бойцы добровольческого корпуса, в глубь Белгородской области РФ, - ISW

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны по итогам 23 мая. По их данным, российские добровольцы могли вытеснить оккупанты.



Силы РДК и ЛСР.Фото из открытых источников

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"Российские солдаты, вероятно, пожали на силы РДК и ЛСР и заставили их отойти в пограничную деревню Козинка и, возможно, за пределы территории РФ", — подчеркнули аналитики.

Населенный пункт Козинка находится где-то в 75 км к востоку от украинского города Сумы.

"На геолокированных кадрах российских СМИ видны разрушенные автомобили на блокпосте. По информации некоторых российских источников, силы легиона "Свобода России" и военные "Русского добровольческого корпуса" укрепили позиции в Козинце. Однако по предварительным данным, к вечеру солдаты РФ могли вытеснить их", — добавляют эксперты.

В то же время фотографии опубликованы в тот день, показывают последствия обстрелов ближнего в Козинку, села Гора-Подол и патрули российской пехоты в 7 км от Козинки.

"Это может говорить о том, что российские добровольцы больше не занимают или никогда не занимали позиции в населенном пункте. Однако неизвестно удалось ли РДК и ЛСР захватить какие-то деревни 22 и 23 мая. Как заявили в легионе "Свобода России", они продолжили продвигаться в Белгородской области 23 мая", — подытожили аналитики.

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