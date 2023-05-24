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Насколько продвинулись российские бойцы добровольческого корпуса, в глубь Белгородской области РФ, - ISW

Военные легиона "Свобода России" и бойцы "Русского добровольческого корпуса" могли вернуться поближе к украинской границе или за пределы РФ

сегодня, 12:00
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны по итогам 23 мая. По их данным, российские добровольцы могли вытеснить оккупанты.

Насколько продвинулись российские бойцы добровольческого корпуса, в глубь Белгородской области РФ, - ISW

Силы РДК и ЛСР.Фото из открытых источников


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"Российские солдаты, вероятно, пожали на силы РДК и ЛСР и заставили их отойти в пограничную деревню Козинка и, возможно, за пределы территории РФ", — подчеркнули аналитики.

Населенный пункт Козинка находится где-то в 75 км к востоку от украинского города Сумы.

"На геолокированных кадрах российских СМИ видны разрушенные автомобили на блокпосте. По информации некоторых российских источников, силы легиона "Свобода России" и военные "Русского добровольческого корпуса" укрепили позиции в Козинце. Однако по предварительным данным, к вечеру солдаты РФ могли вытеснить их", — добавляют эксперты.

В то же время фотографии опубликованы в тот день, показывают последствия обстрелов ближнего в Козинку, села Гора-Подол и патрули российской пехоты в 7 км от Козинки.

"Это может говорить о том, что российские добровольцы больше не занимают или никогда не занимали позиции в населенном пункте. Однако неизвестно удалось ли РДК и ЛСР захватить какие-то деревни 22 и 23 мая. Как заявили в легионе "Свобода России", они продолжили продвигаться в Белгородской области 23 мая", — подытожили аналитики.

Как писали "Комментарии", — В "парламенте" оккупированного Крыма сегодня намерены "национализировать" имущество семьи Зеленского в Ливадии Оккупанты в Крыму, сегодня – 24 мая, хотят "национализировать" имущество семьи президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников.

Как украинские пилоты самостоятельно готовятся к учениям на истребителях четверг того поколения Воздушные Силы ВСУ уже передали партнерам список кандидатов для учений на F-16, которые станут весомым дополнением украинской обороны.



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