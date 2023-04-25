"Наши возможности в Украине никому не нужны": производители дронов открыли завод в Турции

Украинские производители беспилотных летающих аппаратов открыли совместное предприятие по производству дронов в Турции. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление президента FORUM GROUP Владислава Школьника в Фейсбук.

Дрон

По его словам, в Украине никто в государственных структурах, за исключением СБУ, не заинтересовался его производством.

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"В Украине завод полного цикла есть уже 9 лет, закрывать мы его не планируем на этом этапе, — пишет Владислав Школьник. - В Турции открыли совместное предприятие с нашим участием и с участием турецкой стороны. Что касается производства дронов, никто, кроме СБУ, этим не заинтересовался. ЕСЛИ НИКОМУ В СТРАНЕ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ НУЖНЫ, всякая охота двигаться в этом направлении пропала".

По словам Владислав Школьника, они не требовали от украинского государства никакой поддержки или льгот. Единственное, что было нужно — государственный заказ на определенное количество техники.

"И нам НИЧЕГО от государства не нужно, ни денег, ни специальных условий. Просто удивительно, что многие страны заказывают наши вездеходы, а наша — нет. И не только вездеходы. Дайте любой заказ, все что нужно хорошо и быстро сделать – сделаем. Возможно, дроны или багги и т д", — пишет президент FORUM GROUP.

"Я очень хорошо помню как месяца 4 назад владелец компании Vlad Shcolnik объявил о своей готовности инвестировать в массовое производство дронов. Просил только четкую техническую задачу и гарантирование заказа со стороны государства. И опять же. Полный игнор со стороны органов власти, — комментирует эту ситуацию Павел Вернивский. — И это только пример одной компании, которая об этом говорит публично. Лично я знаю не менее десятка схожих компаний, которые тоже могли бы приносить пользу стране, но их к работе никто не привлекает. После этого вы еще удивляетесь почему у нас такой пздц?".

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