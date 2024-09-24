Наши воины держатся из последних сил: DeepState рассказал, какой город РФ ровняет с землей

Ситуация вокруг города Угледар Донецкой области с каждым часом лишь осложняется. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Ситуация вокруг города критическая и продолжает усложняться. К*цапы пытаются окружить населенный пункт, а параллельно с этим, они его просто ровняют с землей артиллерией, УАБАми и тому подобное. Держать до последнего — значит ставить руины выше цены наших военных, что недопустимо", — говорится в сообщении в Telegram.

Аналитики проекта отмечают, что наши защитники продолжают держать оборону.

"О сегодняшних последствиях нужно было думать раньше, а теперь уже поздно. Хотя бойцы 72 бригады не сдаются и несмотря на все продолжают выполнять свою работу", – говорится в сообщении.

По тех видео, которые обнародовал DeepState, видно, что весь Угледар покрыт облаками дыма. Это следствие многочисленных попаданий по городу.

Аналитики отмечают, что кадры из разбомбленного Угледара нужно показывать западным партнерам, которые никак не могут прийти к согласию и дать добро на удары дальнобойным оружием по России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Угледар, который ранее был удобным для обороны благодаря своему расположению на высоте, подвергся значительным разрушениям из-за активных ударов российскими управляемыми авиабомбами (УАБ). В результате врагу удалось продвинуться на фланги украинской обороны. Такое заявление в Telegram сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – более двух лет под Угледаром идут тяжелые бои. ВСУ обороняют этот участок фронта. За это время силы бойцов истощились, и они рискуют быть окруженными и отрезанными, поскольку оккупанты продолжают продвигаться к северу от города. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.



