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В Украине признали, что могут потерять Угледар: почему у россиян есть продвижение

Глава ЦПД отмечает, что россияне разрушили Угледар, из-за чего им удалось двигаться во фланг

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

Угледар, который ранее был удобным для обороны благодаря своему расположению на высоте, подвергся значительным разрушениям из-за активных ударов российскими управляемыми авиабомбами (УАБ). В результате врагу удалось продвинуться на фланги украинской обороны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Telegram сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Украине признали, что могут потерять Угледар: почему у россиян есть продвижение

Бои за Угледар. Фото: из открытых источников

"Угледар. Раньше этот город было удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг", — заявил Коваленко.

По его информации, именно использование КАБ и авиации является единственным фактором, который позволяет вражеской армии двигаться вперед.

Читайте также на портале "Комментарии" — более двух лет под Угледаром идут тяжелые бои. ВСУ обороняют этот участок фронта. За это время силы бойцов истощились, и они рискуют быть окруженными и отрезанными, поскольку оккупанты продолжают продвигаться к северу от города. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Эксперт отмечает, в то время как во многих других секторах боевые действия замедляются, в районе Угледара они наоборот набирают обороты. Россияне понимают, что сейчас как никогда представился шанс захватить город. Это подтверждает и украинская аналитическая группа Frontelligence Insight. 

Как отмечает Дэвид Акс, заминированные дороги и поля вокруг Угледара стали смертельной ловушкой для атакующих россиян, продвигающихся по бронированным машинам, а также по мотоциклам и гольф-карам. Украинцы также часто уничтожают большинство нападающих минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами.

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