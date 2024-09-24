Можем потерять Угледар: какая бригада под угрозой оцепления

Более двух лет под Угледаром идут тяжелые бои. ВСУ обороняют этот участок фронта. За это время силы бойцов истощились, и они рискуют быть окруженными и отрезанными, поскольку оккупанты продолжают продвигаться к северу от города. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, в то время как во многих других секторах боевые действия замедляются, в районе Угледара они наоборот набирают обороты. Россияне понимают, что сейчас как никогда представился шанс захватить город. Это подтверждает и украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Как отмечает Дэвид Акс, заминированные дороги и поля вокруг Угледара стали смертельной ловушкой для атакующих россиян, продвигающихся по бронированным машинам, а также по мотоциклам и гольф-карам. Украинцы также часто уничтожают большинство нападающих минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами.

Но дороги через Водяное, в нескольких милях к северу, менее опасны, и именно здесь россияне продвигаются под прикрытием военных самолетов, наносящих мощные бомбовые удары, пишет аналитик.

"72-я механизированная бригада достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но даже лучше оснащенная бригада не может держать оборону вечно, а два года — это большой срок для ведения боевых действий без передышки" , – подчеркивает эксперт.

Ранее 47-я механизированная бригада ВСУ, которая непрерывно воевала на юге и востоке страны с июня 2023 года, была окончательно выведена из передовой, несмотря на нехватку хорошо оснащенных бригад для ее замены.

72-я механизированная бригада также совершила редкий подвиг: почти два года защищала один и тот же прифронтовый город от постоянно превосходящих сил противника. Теперь ей нужна помощь – или замена. Однако, отмечает аналитик, ресурсов для этого у Украины нет.

"Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, формируемых армией, испытывают острую нехватку современной техники. По словам президента Украины Владимира Зеленского, автомобилей достаточно для полного оснащения только четырех бригад" , — заключает аналитик.

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