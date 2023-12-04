Нашествие грызунов на фронте: «хвостатый десант» отправляют украинским воинам в помощь

Украинские защитники на фронте столкнулись с острой проблемой – нашествием грызунов. Из-за этого у котов "неожиданно появилась своя миссия на войне". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет таблоид "Bild".

Украина отправляет на фронт котов для борьбы с мышами

В сети появилось большое количество видеороликов, в которых украинские бойцы показывают, как в окопах разбегаются мыши, крысы и даже змеи. Они мешают спать, а также грызут все, что попадается на их пути. С аналогичной проблемой сталкиваются и российские захватчики.

На борьбу с грызунами на фронте собирают деньги волонтеры. Тем временем некоторые военнослужащие решили взять себе в помощники котов.

"Милый кот Сырский, например, стал звездой социальных сетей. По крайней мере одна из бархатных лап даже удостоилась почестей от солдат. Кот Шайбик получил орден за помощь, которую оказал бригаде и военным", — добавляют авторы материала.

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