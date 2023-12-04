Нашествие грызунов на фронте: «хвостатый десант» отправляют украинским воинам в помощь

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Кравцев Сергей
Украинские защитники на фронте столкнулись с острой проблемой – нашествием грызунов. Из-за этого у котов "неожиданно появилась своя миссия на войне". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет таблоид "Bild".
Украина отправляет на фронт котов для борьбы с мышами
В сети появилось большое количество видеороликов, в которых украинские бойцы показывают, как в окопах разбегаются мыши, крысы и даже змеи. Они мешают спать, а также грызут все, что попадается на их пути. С аналогичной проблемой сталкиваются и российские захватчики.
На борьбу с грызунами на фронте собирают деньги волонтеры. Тем временем некоторые военнослужащие решили взять себе в помощники котов.
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