logo

BTC/USD

41666.33

ETH/USD

2260.41

LTC/USD

74.96

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Нашествие грызунов на фронте: «хвостатый десант» отправляют украинским воинам в помощь
commentss НОВОСТИ Все новости

Нашествие грызунов на фронте: «хвостатый десант» отправляют украинским воинам в помощь

В сети публикуют множество видео из окопов, где много мышей

сегодня, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники на фронте столкнулись с острой проблемой – нашествием грызунов. Из-за этого у котов "неожиданно появилась своя миссия на войне". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет таблоид "Bild".

Нашествие грызунов на фронте: «хвостатый десант» отправляют украинским воинам в помощь

Украина отправляет на фронт котов для борьбы с мышами

В сети появилось большое количество видеороликов, в которых украинские бойцы показывают, как в окопах разбегаются мыши, крысы и даже змеи. Они мешают спать, а также грызут все, что попадается на их пути. С аналогичной проблемой сталкиваются и российские захватчики. 


На борьбу с грызунами на фронте собирают деньги волонтеры. Тем временем некоторые военнослужащие решили взять себе в помощники котов.

"Милый кот Сырский, например, стал звездой социальных сетей. По крайней мере одна из бархатных лап даже удостоилась почестей от солдат. Кот Шайбик получил орден за помощь, которую оказал бригаде и военным", — добавляют авторы материала.

Читайте также на портале "Комментарии" — в очередной раз называется примерное время перелома в российско-украинской войне. Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что таковым может стать март 2024 года, когда в РФ пройдут псевдовыборы главы государства – фактически очередные выборы Путина. После чего тот окончательно утратит легитимность в глазах цивилизованного мира, что уже дали понять в ПАСЕ. Ранее решающим месяцем войны в Украине назывался этот декабрь. Соответствующий прогноз делал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов после ряда радужных прогнозов заявил, что активные бои могут закончиться лишь в 2025 году. А издание The Economist, которое в последнее время много пишет о российско-украинской войне, предполагает, что та может затянуться еще на пять лет. О чем говорит такой разнобой в прогнозах? Какие предпосылки скажут, что мы начали видеть приближение окончания войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-soldaten-leiden-unter-maeuse-plage-an-der-front-jetzt-helfen-katze-86303010.bild.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!