Нас ждет крепость Покровск и крепость Славянск: шокирующее предупреждение от военного

На Покровском направлении у военных проблем с средствами ведения войны и сдерживания агрессора, заявил военный Александр Карпьюк. По его словам, когда-то выполнение штурмовых заданий зависело от количества личного состава, теперь же пара экипажей хороших фпвишников при поддержке карусели мавиков (со сбросами и без) и крылья может разложить взвод на штурме.

Дроны на фронте

"Ситуация по средствам в Донецком направлении ухудшилась. Активность велика, подразделений много. На всех не хватает, ни того, что дает государство, ни того, что дают волонтеры", — отметил военный.

По его словам, теперь никто вылетать на единичного оккупанта не будет, потому что в армии дефицит fpv, поэтому цели нужно фильтровать. Хотя именно такие средства могли бы изменить ход войны, говорит Карпьюк .

"В моем подразделении появилось предложение, чтобы кто-то из "больших людей" сформировал что-то типа "фонда поддержки", который сможет аккумулировать там я не знаю, 10-20-30 млн. долларов, которые бы направлены были исключительно на закупку мавиков и fpv с теххарактеристиками, приглашающими подразделения, и антенны наземных станций. Которые собирали бы по эффективным ударным подразделениям заявки и их закрывали", — отмечает военный.

По его словам, это нужно сделать, поскольку мы идем в зиму, а это не время для крыльев, а время для мавиков.

"Мы сильно потеряем в оперативной осведомленности, наличие мавиков и фпвишки на подлете будет решать исход боя. Если же мы зайдем в зиму без достаточного количества средств нужного качества – ну привет мясные штурмы, крепость Покровск и все, приехали, крепость Славянск ты следующая", – отметил военный.

По его словам, нужно уже честно признать, что мы не вытягиваем это направление.

"Нам нужно больше денег на это и больше средств. А завтра их нужно будет больше в разы, потому что погодные условия ухудшатся, потери мавиков возрастут", — добавил военный.

Поэтому, говорит он, очень нужно снабдить армию дронами.

"Если конечно потеря Покровска, Селидового, и других городов, не говоря о возможности избежания потерь личного состава в ситуациях, где лучше бы воевали дроны, чем люди, кого-то волновало. Иначе зима у нас будет более сложной, чем многие считают. А когда мы через несколько месяцев признаем эту проблему – решать ее уже будет поздно", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг имеет продвижение на Донецком направлении.



