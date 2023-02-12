"Нас ведут на убой": российские солдаты умоляют спасти их от судьбы пушечного мяса (ВИДЕО)



















Группа мобилизованных россиян из Калининградской области записала видео к губернатору Антону Алиханову с просьбой решать этот вопрос, ведь их ведут на убой и используют как пушечное мясо.

Россияне не хотят быть пушечным мясом. Скриншот с видео

На опубликованной записи русские военные стоят в форме и балаклавах на голове. Один из них рассказывает, что мобилизован в октябре 2022 года. Во время мобилизации им пообещали, что они будут служить в местной территориальной обороне, но затем их отправили в Ростов, а затем в Украину.

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По словам российского военного, после перевода на новое место батальон стал отрядом штурмовиков, однако их к этому никто не готовил.

"Мы не отказываемся от выполнения возложенных на нас задач, но мы не готовы к штурму. Наш батальон имеет потери. Командование находится вдали от нас, связи почти нет. Нас буквально ведут на убой", — признается он.

Российский солдат сообщает, что батальон снова хотели отправить как пушечное мясо на необоснованный штурм, поэтому они отказались и просят российского губернатора помощи.

Видео с россиянами, которые утверждают, что их ведут на убой, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о количестве танков, потерянных Российской Федерацией и Украиной в войне по подсчетам военных аналитиков, исследующих открытые источники информации.

Также "Комментарии" писали о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили "непобедимый" российскую боевую машину для поддержки танков Терминатор. Именно этой техникой хвастались пропагандисты в своих эфирах на российском телевидении.