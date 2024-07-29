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"Нас осталось очень мало": военный не выдержал и рассказал СМИ о крайне тяжелой ситуации на Покровском направлении

Украинским подразделениям не хватает оружия, людей и, как говорят сами бойцы, хорошего командования.

сегодня, 22:50
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Лиля Воробьева

Ситуация на Покровском направлении действительно очень тяжелая, и украинские защитники сталкиваются с острой нехваткой людей и вооружений, а также с некомпетентностью командования. Об этом рассказал неназванный боец 31-й Отдельной механизированной бригады в издании "Фокус".

"Нас осталось очень мало": военный не выдержал и рассказал СМИ о крайне тяжелой ситуации на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении (фото из открытых источников)

По его словам, в подразделениях осталось очень мало людей, способных выходить на позиции. Во рту бойца всего три человека, в других ротах также по 3-4 военнослужащих. Кроме того, не хватает техники и снарядов, тогда как у противника их гораздо больше.

Борец объяснил, что российские войска быстро продвигаются из-за неправильной тактики обороны украинских сил. Командование принимает ошибочные решения, неправильные позиции, не позволяет нормально организовать оборону, отступить, выкопать и выставить боевые позиции.

"Я проходил обучение в Испании, сержантские курсы командира отделения, и я понимаю, как должно быть. Если нас штурмуют, должны быть резервы, нужно окопаться, выстроить нормальную оборону и тогда защищаться. Ну не может быть одна позиция, через 5 км другая и то 3-4 человека держат оборону. Это неразумно.

По мнению военнослужащего, российские войска могут достичь Мирнограда, города чуть восточнее Покровска, уже через два дня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне теперь нацелились на еще один стратегически важный город на Донбассе. Российские оккупационные войска ведут ожесточенные наступления в районе стратегически важного города Покровска в Донецкой области, о чем сообщает Reuters. Покровск, являющийся важным транспортным узлом, остается одним из самых горячих участков фронта. За последние 24 часа украинские военные отразили там 52 российских атаки.



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Источник: https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/660126-pokrovskiy-napryamok-vtrati-ta-uspihi-zsu-na-donbasi
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