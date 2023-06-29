"Нас обнуляют": российские военные отказались выполнять приказ

В Сети появились записи протестных выступлений российских отрядов "Шторм Z", бойцы которых отказываются выполнять приказ, а также заявляют, что после мятежа Пригожина командование пытается их "обнулить" — уничтожить в мясорубке боевых действий. Об этом сообщают "Комментарии".

Отказники из "Шторм Z"

Так, на одном из видео бойцы отряда "Шторм Z", понесшего тяжелые потери в боях на линии фронта, говорят о неподвозе им боекомплекта, еды, воды, а также отказе в эвакуации раненных и убитых. После того, как они пробыли три часа в тылу, от них опять потребовали выдвинуться к линии фронта и занять позиции возле села Приютное Гуляйпольского района Запорожской области. В ответ оставшиеся в живых отказались выполнять приказ, заявив что сдаются военной полиции. А само видео должно послужить гарантией того, что их не убьют.

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"Мы вообще считаем, что нас обнуляют, — говорит представитель отряда. — Три месяца мы служили, нам ни разу не заплатили зарплаты. Сейчас к нам приехали и сказали: "Пацаны, надо ехать в Приютное на передок, опять. В мясорубку, где мы уже были. Мы отказываемся дальше выполнять боевые задачи по ряду причин, указанных в обращении. Сдаемся в руки ВП (военной полиции — ред.). Если кто-то из этого остатка погибнет, значит они погибли не на передовой. Их просто обнулили. Если кто-то погибнет, значит его застрелили свои".

Тем не менее, выступающий завершает свой протестный спич словами: "Слава России".

В другом видео, "штормовики" отказываются выполнять боевую задачу, на что по рации командир угрожает пустить их "врасход".

- Это все из-за Пригожина, — предполагают бойцы.

Напомним, что первым вербовать по российским зонам заключенным стал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Вслед за ним свои отряды из людей имеющих проблемы с законом стало формировать министерство обороны РФ, с которым у Пригожина был конфликт. Свои отряды Минобороны назвали "Шторм Z". Туда стали записывать россиян, совершивших правонарушение. Им предлагали выбор — между тюрьмой и вступлением в "Шторм Z".

Тем временем, представитель ВСУ призвал население эвакуироваться из одного из регионов.

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