Россияне бросили на фронт роты "Шторм Z": кто это и чем они отличаются от "вагнеровцев"

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Лиля Воробьева
Россияне на фронте начали использовать штурмовые роты "Шторм Z", состоящие из преступников, не успевших попасть за решетку. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom, пишет "УНИАН".
РФ бросила на фронт роты "Шторм Z" (фото из открытых источников)
Он рассказал, что для восполнения потерь в российских войсках Минобороны собирает рекрутов, используя все доступные источники.
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"Они используют и мобилизованный, и боевой армейский резерв (БАРС), и территориальные войска, в разные добровольческие батальоны заманивают, и сейчас, например, роты "Шторм Z", которые формируют из людей, имеющих проблемы с законом", — заявил Череватый .
Череватый подчеркнул, что подразделения "Шторм Z" комплектуются из россиян, имеющих проблемы с законом. В частности, речь идет о тех лицах, кому было сделано предложение – сесть в тюрьму или стать "добровольцем" на войне. Этим они и отличаются от наемников "группы Вагнера", ранее вербовавшихся непосредственно в тюрьмах.
"Можно сказать, что МО РФ перехватывает инициативу у "Вагнера", которому сейчас несколько подрезали в этом направлении возможность наполнения личным составом, и поэтому они используют такие же методы. Через военкоматы вместо того, чтобы по-прежнему отдавать их "Вагнеру", пытаются создавать эти "Штормы Z" роты", — рассказал спикер.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России формируют новую армию, которую могут направить в Украину . В России "возрождают" 25-ю армию, воевавшую во Второй мировой войне. Туда начали вербовать офицеров из Бурятии и срочников из Иркутской области. Жительница Улан-Удэ Нина рассказала "Людям Байкала", что в местных Viber-чатах рассылают сообщения о том, что в Бурятии набирают офицеров для службы в новой 25-й общевойсковой армии. В объявлении есть номер военкомата Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ, а также мобильный номер одного из его сотрудников.
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