Россияне бросили на фронт роты "Шторм Z": кто это и чем они отличаются от "вагнеровцев"

Россияне на фронте начали использовать штурмовые роты "Шторм Z", состоящие из преступников, не успевших попасть за решетку. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom, пишет "УНИАН".

РФ бросила на фронт роты "Шторм Z" (фото из открытых источников)

Он рассказал, что для восполнения потерь в российских войсках Минобороны собирает рекрутов, используя все доступные источники.

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"Они используют и мобилизованный, и боевой армейский резерв (БАРС), и территориальные войска, в разные добровольческие батальоны заманивают, и сейчас, например, роты "Шторм Z", которые формируют из людей, имеющих проблемы с законом", — заявил Череватый .

Череватый подчеркнул, что подразделения "Шторм Z" комплектуются из россиян, имеющих проблемы с законом. В частности, речь идет о тех лицах, кому было сделано предложение – сесть в тюрьму или стать "добровольцем" на войне. Этим они и отличаются от наемников "группы Вагнера", ранее вербовавшихся непосредственно в тюрьмах.

"Можно сказать, что МО РФ перехватывает инициативу у "Вагнера", которому сейчас несколько подрезали в этом направлении возможность наполнения личным составом, и поэтому они используют такие же методы. Через военкоматы вместо того, чтобы по-прежнему отдавать их "Вагнеру", пытаются создавать эти "Штормы Z" роты", — рассказал спикер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России формируют новую армию, которую могут направить в Украину . В России "возрождают" 25-ю армию, воевавшую во Второй мировой войне. Туда начали вербовать офицеров из Бурятии и срочников из Иркутской области. Жительница Улан-Удэ Нина рассказала "Людям Байкала", что в местных Viber-чатах рассылают сообщения о том, что в Бурятии набирают офицеров для службы в новой 25-й общевойсковой армии. В объявлении есть номер военкомата Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ, а также мобильный номер одного из его сотрудников.