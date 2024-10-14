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Народный депутат пожаловался на украинцев, не желающих обновлять свои данные

В Украине около 6 миллионов военнообязанных не обновили данные.

сегодня, 15:42
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат Александр Федиенко на вопрос, почему несколько миллионов военнообязанных не обновили свои данные, заявил, что им лучше уплатить штраф и прятаться, а не соблюдать украинское законодательство.

Народный депутат пожаловался на украинцев, не желающих обновлять свои данные

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

В эфире "Радио Свобода" Александр Федиенко прокомментировал вопрос, почему, несмотря на принятие нового закона о мобилизации в Украине, несколько миллионов военнообязанных избегает обновления своих данных, несмотря на введенные повышенные штрафы.

"У нас 6 миллионов военнообязанных людей не делают данные, им лучше оплатить штраф, прятаться, пока их жизнь, их семей, защищают другие ребята. Какой нужно еще принять закон, чтобы стимулировать 6 миллионов прийти согласно действующему законодательству и стать на учет", — сказал Федиенко.

Ведущая спросила, может ли быть причиной не обновления данных несправедливое отношение к людям, недонесение информации или коррупционные факторы, в частности, когда другие люди оформляют фейковые медицинские справки о непригодности.

"Несправедливости не вижу. Несправедливость – это экономическое бронирование, когда люди имеют деньги, то они не воюют, а если не имеют – воюют. А если человек взяточник, это нужно сажать в тюрьму. Но это не касается мобилизации", — сказал Федиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об основных причинах, почему мужчины избегают мобилизации в Украине и не обновляют данные, несмотря на новый закон.

Также "Комментарии" писали о совете от начальника отдела рекрутинга при Закарпатском ТЦК и СП, который рассказал, как военнообязанным попасть на тыловые должности.



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