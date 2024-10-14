Народный депутат пожаловался на украинцев, не желающих обновлять свои данные

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Slava Kot
Народный депутат Александр Федиенко на вопрос, почему несколько миллионов военнообязанных не обновили свои данные, заявил, что им лучше уплатить штраф и прятаться, а не соблюдать украинское законодательство.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
В эфире "Радио Свобода" Александр Федиенко прокомментировал вопрос, почему, несмотря на принятие нового закона о мобилизации в Украине, несколько миллионов военнообязанных избегает обновления своих данных, несмотря на введенные повышенные штрафы.
Ведущая спросила, может ли быть причиной не обновления данных несправедливое отношение к людям, недонесение информации или коррупционные факторы, в частности, когда другие люди оформляют фейковые медицинские справки о непригодности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об основных причинах, почему мужчины избегают мобилизации в Украине и не обновляют данные, несмотря на новый закон.
Также "Комментарии" писали о совете от начальника отдела рекрутинга при Закарпатском ТЦК и СП, который рассказал, как военнообязанным попасть на тыловые должности.
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