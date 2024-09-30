Нардеп-военный рассказал правду о фронте и сказал, к чему должен быть готов каждый

На Запорожском направлении происходит настоящий армагеддон. В течение прошлой недели по области враг нанес почти 4000 ударов, в том числе КАБами, сообщает нардеп, военный Сергей Рудык.

Сергей Рудык

По его словам, ощущение армагедона не только здесь, но и не менее чем в трети украинских областей: прифронтовые и деоккупированные районы, регионы потенциального наступления россиян. Как говорит нардеп, дети слышат сирены чаще школьных звонков, а взрослые живут по принципу "русской рулетки": прилетит-не прилетит.

На этом фоне, говорит Рудык, впечатляет "парадный" формат заявлений политиков о победе или мире и примитивной и слабой российской армии, которую, по их версии, можно просто шапками забрасывать.

"При чем, чем глубже в тыл – тем громче и браваднее заявления. В результате – не менее половины общества находятся в этом сладком сне: война далеко, нас не касается, живем как живется, ни в чем не отказываем", – подчеркнул нардеп.

По его словам, он не прочь чтобы тыл жил нормальной жизнью с праздниками и радостями. Но против того, чтобы украинцы утонули в иллюзиях и обмане.

"Война гораздо ближе к каждому, чем кажется, и мы должны быть готовы к ее разным сценариям, включая самые плохие. Правило здесь одно: будем готовы – будем защищены", — говорит Рудык.

По его словам, надо понимать, что война может закончиться и в следующем году, но более реальная версия, которая может тянуться долго, а может и очень долго. Нардеп призвал вспомнить 2014 — никто даже не мог представить 10 с половиной лет затяжной войны.

"Эта зима может стать самой тяжелой для нас со времен Второй мировой. Не исключено, что несколько кубов дров могут быть важнее модных инверторов и мощных павербанков. Учитывайте, планируйте и не верьте проходимцам, которые заявляют, что "наша энергетика все выдержит", — говорит Рудык.

Нардеп говорит, что союзники не оставят Украину, но шансы на 100-процентную поддержку с увеличением в разы оружия и техники, бесконечными потоками финансирования и гарантиями НАТО – смешные и скудные. По его словам, мир очень циничен и прагматичен. И когда мировые лидеры говорят с высоких трибун приятные нам слова о поддержке, одновременно они и думают о рейтингах и считают потери от санкций и российского газа-нефти, добавил военный.

"Другими словами – чуда не будет. Должны быть реалистами и прагматиками – будет тяжело и на фронте, и в экономике, и с семейными бюджетами. Возможно, очень и очень тяжело. Но мы не имеем права расслабляться и ждать на берегу пока проплывет тело нашего врага, — добавил Рудык.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг терроризирует Запорожье, однако это не означает, что россияне планируют идти наступлением на этот город.



