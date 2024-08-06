Нардеп съездил на фронт и сообщил о «безумном некомплекте» личного состава

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Ткачик Олеся
Народный депутат Сергей Козырь сообщил, что недавно вернулся из Купянска. По его словам, ситуация по сравнению с предыдущим визитом там стала лучше.
Сергей Козырь
Кроме того, политик сообщил и о проблемах, которые есть на фронте.
По его словам, украинские военные демонстрируют нереальные возможности сдерживания врага силами и средствами, которые у них есть.
Что касается самого Купянска – город под постоянными обстрелами КАБами, как и десятки других наших городов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде уверяют в том, что темпы мобилизации полностью устраиваю руководство страны. Там не раскрыли количество мобилизованных украинцев, ведь это государственная тайна, однако добавили, что ситуация выглядит хорошо.
Также "Комментарии" рассказывали, что начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о постоянных наступательных действиях врага на Купянском направлении, приводящих к локальным успехам. По его словам, ситуация действительно очень тяжелая. Враг постоянно наступает и, к сожалению, пользуется локальным успехом по большой полосе линии фронта.
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