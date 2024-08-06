Нардеп съездил на фронт и сообщил о «безумном некомплекте» личного состава

Народный депутат Сергей Козырь сообщил, что недавно вернулся из Купянска. По его словам, ситуация по сравнению с предыдущим визитом там стала лучше.

Сергей Козырь

"Да, тяжело, да не хватает артиллерии, да не всегда хватает дронов. Но ситуация с предыдущим визитом стала лучше. Сейчас более 50% потребностей в дронах обеспечивает государство, примерно 25-30% военные покупают сами благодаря субвенциям, все остальное привозят волонтеры", — отметил нардеп.

Кроме того, политик сообщил и о проблемах, которые есть на фронте.

"Серьезная проблема – безумный некомплект личного состава, когда у врага с этим все нормально, и они не жалеют ни техники, ни людей, чтобы забрать хоть метр сожженной земли", — отметил Козырь.

По его словам, украинские военные демонстрируют нереальные возможности сдерживания врага силами и средствами, которые у них есть.

Что касается самого Купянска – город под постоянными обстрелами КАБами, как и десятки других наших городов.

"Здесь надеемся только на F16, которые мы скоро увидим в действии", – добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде уверяют в том, что темпы мобилизации полностью устраиваю руководство страны. Там не раскрыли количество мобилизованных украинцев, ведь это государственная тайна, однако добавили, что ситуация выглядит хорошо.

Также "Комментарии" рассказывали, что начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о постоянных наступательных действиях врага на Купянском направлении, приводящих к локальным успехам. По его словам, ситуация действительно очень тяжелая. Враг постоянно наступает и, к сожалению, пользуется локальным успехом по большой полосе линии фронта.



