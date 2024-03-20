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Нардеп рассказал, при каких условиях уклонистов будут объявлять в розыск

Народный депутат Вадим Ивченко сообщил, что за неявку в ТЦК уклонистов будут объявлять в розыск.

сегодня, 09:30
Автор:
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Slava Kot
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Членом Комитета по вопросам нацбезопасности и народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко заявил, что в Верховной Раде рассматривается инициатива, предусматривающая объявление уклонистов в розыск, если они трижды проигнорировали повестку и не явились в ТЦК.

Нардеп рассказал, при каких условиях уклонистов будут объявлять в розыск

За неявку в ТЦК уклонистов будут объявлять в розыск. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Вадим Ивченко отметил, что военнообязанные, трижды не пришедшие в военкомат после вручения повестки могут получить не только штрафы, но и быть объявлены в розыск.

"Если человек не придет трижды, его могут подать в розыск. Для этого будет необходимо решение суда. Такое предложение было предоставлено в правительстве, его рассмотрят парламентарии правоохранительного комитета", – сообщил Ивченко о новой инициативе по мобилизации.

Относительно штрафов для уклонистов, Ивченко сообщил, что поправки к законопроекту о мобилизации в Украине, касающиеся блокирования счетов и ограничения пользования транспортом, были исключены. Народный депутат пояснил, что блокирование счетов для уклонистов возможно и без новых поправок, благодаря "нормативно-правовым актам Национального банка".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный предлагает разрешить боевым бригадам ловить уклонистов. По его словам, это улучшит мобилизацию в Украине, уменьшит коррупцию и позволит набрать отборных бойцов в подразделения для ведения войны против России.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат Ярослав Железняк дал прогноз, когда законопроект о мобилизации в Украине вступит в силу. По его словам, после всех правок и голосования, это произойдет в мае.



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