Нардеп рассказал новую информацию об ударе по 128 бригаде: названо количество погибших и раненых

Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Михаил Волынец подтвердил информацию о гибели 28 украинских солдат и еще 53 военных, получивших ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook нардепа.



Нардеп рассказал о количестве погибших и раненых в 128 бригаде. Фото из открытых источников

По информации народного депутата, в результате ракетного удара по месту награждения воинов 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады погибли 28 украинских военных.

"К сожалению, подтвердилась информация о гибели наших воинов от ракеты РФ. 28 погибших. 53 раненых", — сообщил нардеп Волынец.

Что известно о гибели солдат 128 бригады

Украинские блоггеры и военные обозреватели сообщили о гибели украинских солдат в результате удара российской ракеты. Это произошло во время награждения ко дню артиллериста. Украинских солдат собрали на плацу, а через некоторое время в место скопления бойцов попала российская ракета. Первоначально сообщалось о 20 погибших от российского ракетного удара.

В Закарпатье объявили трехдневный траур, а министр обороны Украины заявил, что будут выяснены все обстоятельства трагедии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в российских соцсетях и СМИ появилось видео, показывающее удар по украинским солдатам из 128 бригады. На кадрах заметно, как российский беспилотник продолжительное время наблюдает за украинскими бойцами и направляет координаты для ракетного удара.

Также "Комментарии" писали, что в Воздушных силах ВСУ сообщили об удачной атаке по современному российскому кораблю в Крыму, который должен стать носителем крылатых ракет.