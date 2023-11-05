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Нардеп рассказал новую информацию об ударе по 128 бригаде: названо количество погибших и раненых

Народный депутат обнародовал потери от трагедии российского ракетного удара по 128 горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

сегодня, 13:50
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Михаил Волынец подтвердил информацию о гибели 28 украинских солдат и еще 53 военных, получивших ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook нардепа.

Нардеп рассказал новую информацию об ударе по 128 бригаде: названо количество погибших и раненых

Нардеп рассказал о количестве погибших и раненых в 128 бригаде. Фото из открытых источников

По информации народного депутата, в результате ракетного удара по месту награждения воинов 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады погибли 28 украинских военных.


"К сожалению, подтвердилась информация о гибели наших воинов от ракеты РФ. 28 погибших. 53 раненых", — сообщил нардеп Волынец.

Что известно о гибели солдат 128 бригады

Украинские блоггеры и военные обозреватели сообщили о гибели украинских солдат в результате удара российской ракеты. Это произошло во время награждения ко дню артиллериста. Украинских солдат собрали на плацу, а через некоторое время в место скопления бойцов попала российская ракета. Первоначально сообщалось о 20 погибших от российского ракетного удара.

В Закарпатье объявили трехдневный траур, а министр обороны Украины заявил, что будут выяснены все обстоятельства трагедии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в российских соцсетях и СМИ появилось видео, показывающее удар по украинским солдатам из 128 бригады. На кадрах заметно, как российский беспилотник продолжительное время наблюдает за украинскими бойцами и направляет координаты для ракетного удара.

Также "Комментарии" писали, что в Воздушных силах ВСУ сообщили об удачной атаке по современному российскому кораблю в Крыму, который должен стать носителем крылатых ракет.



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