Нардеп рассказал, какой вопрос ему задают чаще всего военные на фронте

Как рассказал Руслан Горбенко, военные часто спрашивают о том, когда именно закончится война. По его словам, такой вопрос задают около 50% военнослужащих.

Война в Украине

При этом, по его словам, находящиеся на фронте больше года военные чаще всего спрашивают о том, когда будет полноценная ротация, о демобилизации они уже даже не спрашивают.

Как подчеркнул народный депутат, за последнее время только 10% воинских частей сумели провести полноценные ротации.

Горбенко рассказал, что на фронте военные чаще всего работают по такому графику: на передовой дежурят двое суток или трое, а потом столько же времени отдыхают. Для этого символического отдыха их отводят на место дислокации, которое находится у фронта. Через несколько дней их просто разворачивают и снова отправляют на ноль. Вот так в Украине обычно идет ротация.

Вместе с тем, как подчеркнул народный депутат, полноценная ротация предполагает несколько иной механизм. Согласно нему, воинскую часть отводят с фронта минимум на месяца два. При этом военным дают полноценно отдохнуть в течение 30 дней. После этого, говорит нардеп, они должны пройти боевое слаживание и обновить физическую форму. И только после этого их должны направить на фронт.

В темпе, в котором сейчас проходят "ротации" заметил нардеп, восстановить физическую форму очень сложно. Именно поэтому, добавил он, необходимо создавать резервы, чтобы заменить тех военных, которые выходят с фронта на полноценные ротации.

"На фронте задают именно эти вопросы, а не "когда вы меня демобилизуете",

– подчеркнул Горбенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил поднять в два раза зарплату военным.