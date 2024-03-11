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Нардеп рассказал, какой вопрос ему задают чаще всего военные на фронте

Есть несколько вопросов, которые чаще всего военные, которые сейчас на фронте, задают народным избранникам. Об этом в интервью Телеграфу рассказал нардеп Руслан Горбенко. По его словам, среди них вопрос о ротации

сегодня, 17:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как рассказал Руслан Горбенко, военные часто спрашивают о том, когда именно закончится война. По его словам, такой вопрос задают около 50% военнослужащих.

Нардеп рассказал, какой вопрос ему задают чаще всего военные на фронте

Война в Украине

При этом, по его словам, находящиеся на фронте больше года военные чаще всего спрашивают о том, когда будет полноценная ротация, о демобилизации они уже даже не спрашивают.

Как подчеркнул народный депутат, за последнее время только 10% воинских частей сумели провести полноценные ротации.

Горбенко рассказал, что на фронте военные чаще всего работают по такому графику: на передовой дежурят двое суток или трое, а потом столько же времени отдыхают. Для этого символического отдыха их отводят на место дислокации, которое находится у фронта. Через несколько дней их просто разворачивают и снова отправляют на ноль. Вот так в Украине обычно идет ротация.

Вместе с тем, как подчеркнул народный депутат, полноценная ротация предполагает несколько иной механизм. Согласно нему, воинскую часть отводят с фронта минимум на месяца два. При этом военным дают полноценно отдохнуть в течение 30 дней. После этого, говорит нардеп, они должны пройти боевое слаживание и обновить физическую форму. И только после этого их должны направить на фронт.

В темпе, в котором сейчас проходят "ротации" заметил нардеп, восстановить физическую форму очень сложно. Именно поэтому, добавил он, необходимо создавать резервы, чтобы заменить тех военных, которые выходят с фронта на полноценные ротации.

"На фронте задают именно эти вопросы, а не "когда вы меня демобилизуете",
– подчеркнул Горбенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил поднять в два раза зарплату военным.




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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-03-11/5839126-navishcho-trimati-v-zsu-tikh-khto-ne-voyue-nardep-pro-vidmovnikiv-pidvishchennya-boyovikh-i-audit-sirskogo
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