Нардеп рассказал, какие изменения в законопроект о мобилизации могут принять уже на этой неделе

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Ткачик Олеся
По словам Михаила Цымбалюка, законопроект о мобилизации будет принят во втором чтении, если народные депутаты смогут договориться по поводу поправок. Депутат прогнозирует, что наибольшие дискуссии будут идти вокруг вопроса демобилизации срочников.
Михаил Цымбалюк
Кроме того, нардеп прогнозирует ожесточенные дискуссии по поводу предоставления отсрочки от мобилизации при уходе за лицами с инвалидностью. По мнению Цымбалюка, лицо с инвалидностью должно иметь право выбрать, кто за ним будет ухаживать.
По его прогнозу, будет шквал дискуссий по поводу самого процесса демобилизации. Часть народных депутатов считает, что процесс демобилизации должен происходить не после 36 месяцев службы, а после 18. Однако в этом вопросе есть условие, чтобы получить право быстрее уволиться, военный должен 12 месяцев находиться в зоне активных боевых действий.
И еще, по словам нардепа, Верховная Рада хочет оставить право на отсрочку для преподавателей и студентов. Цымбалюк подчеркнул, что те студенты, которые заплатили деньги за обучение, должны завершить обучение, не их вина в том, что правительство допустило "такую лазейку", которая помогает избежать мобилизации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде продолжаются дискуссии по законопроекту по усовершенствованию мобилизации. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев признал, что на дополнительную мобилизацию понадобятся огромные деньги – и неизвестно, где их взять. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мобилизация – вопрос комплексный, вопрос справедливости, в том числе в ракурсе необходимости ротаций. А военные жестко критикуют политиков и вообще гражданских, не идущих в ряды Вооруженных сил Украины.
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