Нардеп рассказал, какие изменения в законопроект о мобилизации могут принять уже на этой неделе

По словам Михаила Цымбалюка, законопроект о мобилизации будет принят во втором чтении, если народные депутаты смогут договориться по поводу поправок. Депутат прогнозирует, что наибольшие дискуссии будут идти вокруг вопроса демобилизации срочников.

Михаил Цымбалюк

"Мы требуем, чтобы в течение двух месяцев они были демобилизованы. И их срок отсрочки должен быть 12 месяцев, чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы", –

сказал Цымбалюк, являющийся заместителем председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Кроме того, нардеп прогнозирует ожесточенные дискуссии по поводу предоставления отсрочки от мобилизации при уходе за лицами с инвалидностью. По мнению Цымбалюка, лицо с инвалидностью должно иметь право выбрать, кто за ним будет ухаживать.

"Это должен быть один человек из круга близких родственников. Но эту личность должен выбрать сам человек, за которым требуется уход. Это должно быть закреплено в законе, вокруг этого идет дискуссия, но мне кажется, что мы найдем общее мнение",

– подчеркнул народный депутат.

По его прогнозу, будет шквал дискуссий по поводу самого процесса демобилизации. Часть народных депутатов считает, что процесс демобилизации должен происходить не после 36 месяцев службы, а после 18. Однако в этом вопросе есть условие, чтобы получить право быстрее уволиться, военный должен 12 месяцев находиться в зоне активных боевых действий.

И еще, по словам нардепа, Верховная Рада хочет оставить право на отсрочку для преподавателей и студентов. Цымбалюк подчеркнул, что те студенты, которые заплатили деньги за обучение, должны завершить обучение, не их вина в том, что правительство допустило "такую лазейку", которая помогает избежать мобилизации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде продолжаются дискуссии по законопроекту по усовершенствованию мобилизации. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев признал, что на дополнительную мобилизацию понадобятся огромные деньги – и неизвестно, где их взять. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мобилизация – вопрос комплексный, вопрос справедливости, в том числе в ракурсе необходимости ротаций. А военные жестко критикуют политиков и вообще гражданских, не идущих в ряды Вооруженных сил Украины.



