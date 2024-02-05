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Нардеп Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации Что предлагает

Народный депутат Алексей Гончаренко в Фейсбуке сообщил, что зарегистрировал альтернативный законопроект, касающийся мобилизации. В нем он, в частности, предлагает изменения в вопросах демобилизации и наказания уклонистов, сообщает портал «Комментарии»

сегодня, 18:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Алексей Гончаренко в альтернативном законопроекте по мобилизации прописал ряд ключевых изменений, отличающих его от правительственного законопроекта. В частности, нардеп предлагает, чтобы демобилизация наступала через 18 месяцев службы, а увольнение – в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию). При этом такие изменения должны относиться и к контрактникам, и к мобилизованным.

Нардеп Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации Что предлагает

Гончаренко предлагает послабления для уклонистов

Также нардеп предлагает урегулировать вопросы ротации. По его мнению, на нуле можно находиться не более трех месяцев. После этого срока требуется отвод на восстановление.

Гончаренко в альтернативном законопроекте также регулирует вопросы, касающиеся срочников и аспирантов. Он предлагает предоставить отсрочку от мобилизации тем, кто получает уровень образования выше уже полученного, а также всем аспирантам (всех форм обучения), докторантам и тем, кто учится на интернатуре.

"Осужденные, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, а также освобожденные от отбывания наказаний на основании закона об амнистии или акте о помиловании могут мобилизоваться по желанию (кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426 – 433, 437 – 442 УК Украины)"
, – считает Гончаренко.

Также нардеп в своем законопроекте убрал нормы об ограничении права пользоваться счетами, управлении машинами, карточками через решение суда.

"Представьте поток обращений, которые будут поступать в суд. Поэтому предлагаю штрафовать уклоняющихся",
– отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на то, что законопроект о мобилизации содержит много дискуссионных норм, он будет принят уже на этой неделе, об этом журналистам сообщил вице-спикер Верховной Рады Алексей Корниенко.

Портал "Комментарии" рассказывал, что новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента . Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хотя и не исключили, что они могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, идущие вокруг мобилизационного законопроекта.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko
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