Нардеп Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации Что предлагает

Алексей Гончаренко в альтернативном законопроекте по мобилизации прописал ряд ключевых изменений, отличающих его от правительственного законопроекта. В частности, нардеп предлагает, чтобы демобилизация наступала через 18 месяцев службы, а увольнение – в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию). При этом такие изменения должны относиться и к контрактникам, и к мобилизованным.

Гончаренко предлагает послабления для уклонистов

Также нардеп предлагает урегулировать вопросы ротации. По его мнению, на нуле можно находиться не более трех месяцев. После этого срока требуется отвод на восстановление.

Гончаренко в альтернативном законопроекте также регулирует вопросы, касающиеся срочников и аспирантов. Он предлагает предоставить отсрочку от мобилизации тем, кто получает уровень образования выше уже полученного, а также всем аспирантам (всех форм обучения), докторантам и тем, кто учится на интернатуре.

"Осужденные, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, а также освобожденные от отбывания наказаний на основании закона об амнистии или акте о помиловании могут мобилизоваться по желанию (кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426 – 433, 437 – 442 УК Украины)"

, – считает Гончаренко.

Также нардеп в своем законопроекте убрал нормы об ограничении права пользоваться счетами, управлении машинами, карточками через решение суда.

"Представьте поток обращений, которые будут поступать в суд. Поэтому предлагаю штрафовать уклоняющихся",

– отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на то, что законопроект о мобилизации содержит много дискуссионных норм, он будет принят уже на этой неделе, об этом журналистам сообщил вице-спикер Верховной Рады Алексей Корниенко.

Портал "Комментарии" рассказывал, что новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента . Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хотя и не исключили, что они могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, идущие вокруг мобилизационного законопроекта.



