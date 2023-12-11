Напали бы на Китай: пропагандисты оправдывают вторжение России в Украину

Один из белорусских пропагандистов решил попытаться ответить на вопрос, можно ли было избежать войны в Украине. По его словам, нет, ведь тогда бы Запад атаковал Китай с помощью сил России и Беларуси.

Белорусский пропагандист. Фото из открытых источников

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал отрывок эфира белорусского пропагандистского шоу, в котором оправдывают нападение России на Украину. Основным аргументом пропагандиста оказалось, что Запад захватил бы все страны, включая Россию, Белоруссию и солдатами этих стран и начал войну против Китая.

"Можно ли было избежать войны? Нет. Если бы не происходило все это в Украине… то все бы шло к китайской границе. Украину сделали бы из нас. Мы должны были бы стать прокси Украиной для войны с Китаем, чтобы потом с американскими флагами нас отправляли на бойню с Пекином", – заявил белорусский пропагандист.

Посмотреть оправдание войны в Украине со стороны белорусского пропагандиста можно ниже:

В конце пропагандист отвергнул идею "братского народа" заявив, что такого не существует, указывая на российскую пропаганду об "едином народе".

Напомним, что одной из попыток российского вторжения Путин и пропагандисты РФ считают якобы возможное нападение Украины на Россию. Несмотря на это, они не предоставляют никаких доказательств своим словам, а украинские власти и западные политики считают такие заявления из Кремля абсурдными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин попытался объяснить, почему начал войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, что ждать в случае победы Путина в войне в Украине.