Намного важнее, чем введение войск НАТО: ветеран АТО назвал мощный шаг союзников Украины

Намного больше эффект, чем введение в Украину войск НАТО, имела бы отправка эскадрильи истребителей и западных пилотов. Это кардинально бы изменило тот расклад на поле боя и в целом ситуацию на фронте. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Если говорить с практической военной точки зрения, то я не думаю, что нам здесь нужен контингент французских войск. Поскольку они не имеют такого опыта войны. Эта война очень страшная. И однозначно в такой войне будут большие потери. Трудно представить, что будет происходить во Франции, когда первые цинковые гробы поедут в Париж. Поэтому, я думаю, нам это не нужно", – заявил Дикий.

По мнению эксперта, если бы речь шла об отправке в Украину авиации, ситуация была бы другой.

Евгений Дикий развил мысль, если бы президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры стран НАТО, которые делают громкие заявления о поддержке Украины, отправили в помощь украинцам хотя бы одну эскадрилью современных истребителей с их пилотами, это было бы намного лучше и эффективнее.

"За это бы мы были очень благодарны. Если же речь идет об их пехоте и специалистах-техниках, то лучше пусть дают нам железо, и мы сами справимся с россиянами", – резюмировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие изменения происходят внутри НАТО: нужна ли Украине помощь войск Альянса.

Также издание "Комментарии" сообщало – представители стран НАТО всё громче говорят о вероятности войны с РФ. Особенно в случае проигрыша Украины. Та же Германия рассматривает сценарии войны с Россией. Представители Альянса начали обсуждать и отправку своих военных в Украину. О чем говорят подобные заявления, насколько велика вероятность прямого столкновения? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



