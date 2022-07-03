"Нам своя Чернобаевка не нужна": Арестович о возвращении ВСУ на остров Змеиный

Представитель ОП Алексей Арестович сделал заявление, украинские СМИ вряд ли снова будут присутствовать на освободившемся острове Змеиный. Ведь он может превратиться в "Чернобаевку", которая была роковой для оккупантов.

Алексей Арестович (Фото УНИАН)

Об этом советник главы Офиса президента сообщил в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным.

"Вооруженные силы Украины вряд ли его будут занимать. Скорее всего, мы прилетим туда, обозначим флаг какой-то. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам своя Чернобаевка не нужна", – подчеркнул чиновник.

Как он отметил, зачем копировать чужие ошибки? Зачем размещать там военных, чтобы их уничтожали? Это будет идиотизмом и перечеркнет все достигнутое. Лучше, чтобы их там не было.

По словам представителя президентского офиса, полное увольнение упомянутого украинского острова — не означает восстановление возможностей транзитов из украинских портов.

Как убежден Алексей Арестович, от этого стало безопаснее на море, в северо-западном регионе, и это еще одно крупное моральное поражение России.

Важно, что 30 июня украинские военные прогнали российских кафиров и те быстро бежали с этого украинского острова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович попал в скандал из-за заявления о женщинах в армии: что известно. Алексей Арестович попал в скандал. А все потому, что советник главы Офиса президента заявил в эфире проекта "Исландия", что "женщина в армии — это ужас". По его мнению, защитницы в армии становятся объектом сексуальных желаний.

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