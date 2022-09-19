Нам нужно больше российских пленных

Рубрики
МЕНЮ
Афанасьева Анна
Власти Киева запустили горячую линию для российских военных, участвующих в
оккупации Украины. Об этом сообщает
Телеграмм-канал "Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными"
(КШПОВ).
Российские военнопленные Фото: из открытых источников
Отмечается, что эту горячую линию КШПОВ запустил для того, чтобы помочь российским
солдатам безопасно сдаться в плен с гарантией того, что с пленными будут
обращаться в соответствии с нормами международного права.
В начале сентября украинские войска начали контрнаступление на юге и
востоке страны, которое привело почти к полному освобождению от российской
оккупации Харьковской области. Отступление оккупантов из этой части Украины
часто было хаотичным – военные РФ оставили много техники и оружия, которые
пополнили боеприпасы ВСУ.
Этот сценарий является следствием не только ужасного командования
командиров или недостатка в снабжении, но и слабого морального духа русских
солдат. По информации британской разведки, оккупанты испытывают усталость от
боя, осознания огромных потерь и финансовых проблем из-за невыплаты так
называемых "боевых", составляющих значительную часть их зарплаты.
Осознавая это, украинские власти и создали проект "Хочу жить", работа
которого заключается в запуске круглосуточной горячей линии для российских
военных и их семей. Его цель – помочь русским солдатам безопасно сдаться в
плен.
При этом КШПОВ не скрывает, что его главная цель – спасение собственных
воинов за счет увеличения количества военнопленных для дальнейшего их обмена на
украинских военнослужащих, находящихся в плену у врага.
Напомним, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ)
был создан 11 марта 2022 года.
Ранее "Комментарии"
рассказывали о настоящих причинах массированных ракетных обстрелов оккупантами
украинской критической инфраструктуры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости