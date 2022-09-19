Нам нужно больше российских пленных

Власти Киева запустили горячую линию для российских военных, участвующих в оккупации Украины. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными" (КШПОВ).

Российские военнопленные Фото: из открытых источников

Отмечается, что эту горячую линию КШПОВ запустил для того, чтобы помочь российским солдатам безопасно сдаться в плен с гарантией того, что с пленными будут обращаться в соответствии с нормами международного права.

В начале сентября украинские войска начали контрнаступление на юге и востоке страны, которое привело почти к полному освобождению от российской оккупации Харьковской области. Отступление оккупантов из этой части Украины часто было хаотичным – военные РФ оставили много техники и оружия, которые пополнили боеприпасы ВСУ.

Этот сценарий является следствием не только ужасного командования командиров или недостатка в снабжении, но и слабого морального духа русских солдат. По информации британской разведки, оккупанты испытывают усталость от боя, осознания огромных потерь и финансовых проблем из-за невыплаты так называемых "боевых", составляющих значительную часть их зарплаты.

Осознавая это, украинские власти и создали проект "Хочу жить", работа которого заключается в запуске круглосуточной горячей линии для российских военных и их семей. Его цель – помочь русским солдатам безопасно сдаться в плен.

При этом КШПОВ не скрывает, что его главная цель – спасение собственных воинов за счет увеличения количества военнопленных для дальнейшего их обмена на украинских военнослужащих, находящихся в плену у врага.

Напомним, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ) был создан 11 марта 2022 года.

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