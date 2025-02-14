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Наконец-то хорошие новости с фронта: Зеленский раскрыл детали

Президент признал, что ситуация на Покровском направлении улучшилась

сегодня, 13:43
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины теперь более уверены на Покровском направлении, чем раньше. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал на встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Наконец-то хорошие новости с фронта: Зеленский раскрыл детали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Единственное, я считаю позитив, потому что мы об этом также говорим с американскими коллегами. И с президентом Трампом об этом говорили — о ситуации на фронте. Я думаю, важно услышать, что у нас в последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей. Но, я бы так сказал, мы там увереннее, чем были", — подчеркнул Зеленский.

Как известно, российские захватчики не оставляют попыток захватить город Покровск. По наблюдению военных аналитиков, российские оккупанты пытаются обойти город по флангам, чтобы создать условия для взятия населенного пункта в клещи.

В ходе этой же встречи Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивным переговорам по завершению войны, но США пока не подготовили план, который ранее анонсировали.

"Я не вижу, что есть готовый план у США. Я готов в любой момент реально говорить. Мы готовы говорить обо всем. От контингента до гарантий безопасности. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина (Владимир Путин, диктатор России, — ред.)", — заявил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 14 февраля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск в Донецкой и Харьковской областях.

Согласно обновленным данным DeepState, российские оккупационные войска достигли незначительных успехов на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковщине они продвинулись в районе Двуречной и у Фиголевки.




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