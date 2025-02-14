Наконец-то хорошие новости с фронта: Зеленский раскрыл детали

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины теперь более уверены на Покровском направлении, чем раньше. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал на встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Единственное, я считаю позитив, потому что мы об этом также говорим с американскими коллегами. И с президентом Трампом об этом говорили — о ситуации на фронте. Я думаю, важно услышать, что у нас в последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей. Но, я бы так сказал, мы там увереннее, чем были", — подчеркнул Зеленский.

Как известно, российские захватчики не оставляют попыток захватить город Покровск. По наблюдению военных аналитиков, российские оккупанты пытаются обойти город по флангам, чтобы создать условия для взятия населенного пункта в клещи.

В ходе этой же встречи Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивным переговорам по завершению войны, но США пока не подготовили план, который ранее анонсировали.

"Я не вижу, что есть готовый план у США. Я готов в любой момент реально говорить. Мы готовы говорить обо всем. От контингента до гарантий безопасности. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина (Владимир Путин, диктатор России, — ред.)", — заявил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 14 февраля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск в Донецкой и Харьковской областях.

Согласно обновленным данным DeepState, российские оккупационные войска достигли незначительных успехов на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковщине они продвинулись в районе Двуречной и у Фиголевки.



