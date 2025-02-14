Наконец-то хорошие новости с фронта: Зеленский раскрыл детали

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины теперь более уверены на Покровском направлении, чем раньше. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал на встрече с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Как известно, российские захватчики не оставляют попыток захватить город Покровск. По наблюдению военных аналитиков, российские оккупанты пытаются обойти город по флангам, чтобы создать условия для взятия населенного пункта в клещи.
В ходе этой же встречи Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивным переговорам по завершению войны, но США пока не подготовили план, который ранее анонсировали.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 14 февраля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск в Донецкой и Харьковской областях.
Согласно обновленным данным DeepState, российские оккупационные войска достигли незначительных успехов на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковщине они продвинулись в районе Двуречной и у Фиголевки.
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