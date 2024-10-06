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Наиболее ожесточенные бои: Генштаб сообщил о направлениях, где враг совершает самые активные атаки

Наиболее интенсивные бои продолжаются в Харьковском, Лиманском и Покровском направлениях.

6 октября 2024, 17:59
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Амбарцумян Анна

Российские оккупационные войска продолжают атаковать украинские позиции на нескольких направлениях, нанося удары по артиллерии и авиации. Однако украинские защитники успешно отбивают атаки, нанося врагу значительные потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Наиболее ожесточенные бои: Генштаб сообщил о направлениях, где враг совершает самые активные атаки

Война в Украине. Фото: Генштаб

По состоянию на 16.00 6 октября 2024 года российские захватчики усилили свои атаки на нескольких фронтах. По сообщению Генштаба, противник активно штурмует украинские позиции, в частности, приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться обстрелам из артиллерии и минометов. Враг нанес авиационные удары по Андреевке, Ободам, Екатериновке и другим населенным пунктам.                                                                     

Наиболее активные атаки наблюдаются на Харьковском направлении, где россияне штурмуют Старицу и Волчанск, а также на Купянском направлении, где бои продолжаются в Зеленой Роще и Первомайском. На Лиманском направлении враг совершил 14 атак, пытаясь потеснить украинских защитников, но большинство из них были успешно отбиты.

Напомним, Президент Украины сообщил, что за последние сутки силы ПВО сбили более 50 вражеских дронов в разных регионах страны. Враг продолжает массированную атаку, но единство международных партнеров и новые средства борьбы помогут защитить население.

Отметим, в битвах за город Угледар Донецкой области РФ потеряла тысячи военных. С учетом тяжело раненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек.



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Источник: https://t.me/generalstaff_ua/12769
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