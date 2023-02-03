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Наев рассказал, как ВСУ подготовились к атаке России на севере

Охрана объектов критической инфраструктуры на севере существенно усилена

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей

На севере Украины охрана и оборона государственных объектов критической инфраструктуры существенно усилена. Также отрабатываются меры по противодействию проникновению ДРГ противника на эти территории. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Наев рассказал, как ВСУ подготовились к атаке России на севере

Сергей Наев. Фото: РБК-Украина

"В настоящее время охрана и оборона государственных объектов критической инфраструктуры в Северной операционной зоне осуществляется по усиленному варианту", — отметил Наев.


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Генерал-лейтенант отметил, что украинским защитникам очень хорошо известны возможные направления, которые враг может выбрать для нового удара. Везде обустроены огневые позиции. Также военным доведен алгоритм действий в случае, если будут обнаружены ДРГ противника.

Сергей Наев подчеркнул, понимая всю угрозу, которая исходит из севера украинским пограничникам поставлена задача максимально жестко действовать относительно новой попытки врага проникнуть на территорию Украины.

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