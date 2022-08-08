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Наемные киллеры хотели убить Резникова и Буданова: как их поймали (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины задержала киллеров

сегодня, 18:31
Автор:

Лиля Воробьева
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СБУ поймала и задержала наемных убийц, которые собирались убить министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщает СБУ.

Наемные киллеры хотели убить Резникова и Буданова: как их поймали (ВИДЕО)

СБУ задержала киллеров, планировавших убить Резникова и Буданова (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что сотрудники спецслужбы смогли предупредить убийство чиновников и общественных деятелей Украины.

Во время спецоперации, включавшей многие этапы, была обезврежена диверсионно-разведывательная группа российского ГРУ. Они собирались ликвидировать Резникова, Буданова и одного из украинских активистов, а кураторы из РФ обещали за убийство каждого вознаграждения в размере от 100 до 150 тысяч долларов США.

Что известно о наемных убийцах

Известно, что ДРГ формировали работники военной разведки РФ. Среди ее участников был житель оккупированного Луганска, воевавший на стороне так называемой ЛНР.

Мужчина, используя свои связи в криминальном мире, искал киллера, который и должен был выполнить эту задачу. За работу взялся житель столицы, который за 3 500 тысяч долларов согласился убить военного из Украины, якобы причастного к расправе над российскими пленными.

В СБУ сообщили, что эта работа была для него своеобразной тестовой задачей перед главной миссией.

Задержание убийц

Чтобы выполнить задание кураторов из Москвы, житель Луганска лично приехал на украинскую территорию, чтобы вместе со своим сообщником разработать план ликвидации и представить его на утверждение в Москве.

Чтобы его не узнали, он даже пытался скрыть маршруты своего передвижения. Так что приехал из Беларуси. Но оперативники зафиксировали его встречу с сообщником и въезд в Украину через КПП Доманово.

Однако их задержали в городе Ковеле  Волынской области и сообщили о подозрении в государственной измене и умышленном убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители устанавливают других координаторов, которые находятся в России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что правоохранители задержали экс-нардепа.



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