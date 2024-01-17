"Надзиратель за патриотизмом": в оккупации в школах появятся штатные пропагандисты

Министерство образования РФ планирует внедрение новой системы пропаганды в русских школах и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Россияне усиливают пропаганду в школах. Фото из открытых источников

Сообщается, что в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины захватчики вводят так называемые должности советников директора по воспитательной работе в школах и колледжах.

Отмечается, что главной функцией советников будет контроль за "патриотическим воспитанием детей".

Центр сопротивления подчеркивает, что особое внимание в процессе насаждения пропаганды россияне будут уделять оккупированным регионам Украины. В частности, для этого оккупанты планируют увеличить расходы из бюджета на "воспитание патриотизма", выделив в 2024 году 39,7 миллиарда рублей, тогда как в 2023 году было выделено лишь 6,5 миллиарда рублей.

Таким образом, отмечает Центр сопротивления, враг продолжает политику промывания мозгов украинских детей с целью воспитания янычар для последующих захватнических войн.

Центр национального сопротивления призвал родителей уделять больше внимания воспитанию своих детей, чтобы ограничить влияние на них вражеской пропаганды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

