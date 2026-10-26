logo

BTC/USD

80201

ETH/USD

2324.55

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Надо с ней окончательно заканчивать": раскрыта правда о роковом приказе Путина для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

"Надо с ней окончательно заканчивать": раскрыта правда о роковом приказе Путина для Украины

Политический обозреватель считает, что Кремль в конце концов отказался от ожидания возвращения Украины под свой контроль и сделал ставку на силовой сценарий

26 октября 2026, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Российский диктатор Владимир Путин мог попытаться добиться лояльности Украины из-за политических процессов и возвращения к власти пророссийских сил. Однако наконец Кремль избрал другой путь — попытку силой покончить с независимым украинским политическим курсом. Такую оценку высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

"Надо с ней окончательно заканчивать": раскрыта правда о роковом приказе Путина для Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его словам, если бы Россия не начала войну против Украины в 2014 году, политическое развитие государства могло бы пойти другим путем. Сохранение Крыма и Донбасса в составе Украины повлияло на результаты выборов, а пророссийские силы могли бы получить значительное представительство в парламенте.  

Портников предполагает, что экономические трудности, медленные реформы и разочарования людей могли бы сделать условия для нового политического реванша.

"Если Путин хотел бы лояльной Украины, он мог бы ее получить и в 2014 году, и даже в 2019-м", — объяснил обозреватель, описывая альтернативный сценарий развития событий.

По мнению Портникова, Кремль неоднократно рассчитывал на возвращение пророссийских политических сил, но столкнулся с украинским обществом, неоднократно выступавшим против таких попыток.

"Он решил, что просто нужно заканчивать с этой Украиной. Что все время какие-то качели: не успевает он привести к власти очередного агента ФСБ Российской Федерации, как приезжают люди из Львова, выходят на улицы киевляне и сбрасывают пророссийские власти", — отметил журналист.

По оценке Портникова, именно повторяемость этих политических процессов могла убедить Кремль в том, что обычного влияния на украинские власти недостаточно.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина рассчитывает провести очередную трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд с участием США и России в первой половине ноября. Киев подтверждает готовность к диалогу, однако дальнейшие шаги зависят от позиции Москвы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lO4oM7ss2mo
Теги:

Новости

Все новости