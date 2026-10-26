"Надо с ней окончательно заканчивать": раскрыта правда о роковом приказе Путина для Украины



















Российский диктатор Владимир Путин мог попытаться добиться лояльности Украины из-за политических процессов и возвращения к власти пророссийских сил. Однако наконец Кремль избрал другой путь — попытку силой покончить с независимым украинским политическим курсом. Такую оценку высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его словам, если бы Россия не начала войну против Украины в 2014 году, политическое развитие государства могло бы пойти другим путем. Сохранение Крыма и Донбасса в составе Украины повлияло на результаты выборов, а пророссийские силы могли бы получить значительное представительство в парламенте.

Портников предполагает, что экономические трудности, медленные реформы и разочарования людей могли бы сделать условия для нового политического реванша.

"Если Путин хотел бы лояльной Украины, он мог бы ее получить и в 2014 году, и даже в 2019-м", — объяснил обозреватель, описывая альтернативный сценарий развития событий.

По мнению Портникова, Кремль неоднократно рассчитывал на возвращение пророссийских политических сил, но столкнулся с украинским обществом, неоднократно выступавшим против таких попыток.

"Он решил, что просто нужно заканчивать с этой Украиной. Что все время какие-то качели: не успевает он привести к власти очередного агента ФСБ Российской Федерации, как приезжают люди из Львова, выходят на улицы киевляне и сбрасывают пророссийские власти", — отметил журналист.

По оценке Портникова, именно повторяемость этих политических процессов могла убедить Кремль в том, что обычного влияния на украинские власти недостаточно.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина рассчитывает провести очередную трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд с участием США и России в первой половине ноября. Киев подтверждает готовность к диалогу, однако дальнейшие шаги зависят от позиции Москвы.