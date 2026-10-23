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Зеленський зробив термиінову заяву про переговори РФ та США: що може все зіпсувати

Володимир Зеленський підтвердив готовність до переговорів і пояснив, від чого залежить позиція Росії

23 жовтня 2026, 18:40
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Клименко Елена

Україна розраховує провести чергову тристоронню зустріч на рівні переговорних команд за участю США та Росії в першій половині листопада. Київ підтверджує готовність до діалогу, однак подальші кроки залежать від позиції Москви. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу перед американським Hudson Institute у Вашингтоні, повідомляє Новини.LIVE.

Зеленський зробив термиінову заяву про переговори РФ та США: що може все зіпсувати

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, перед цим він провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Сторони обговорили організацію наступної зустрічі та можливість провести її якомога швидше.

Зеленський наголосив, що українська сторона готова приїхати на переговори навіть у найкоротші терміни. Водночас конкретна дата залежить від готовності Росії долучитися до діалогу.

Президент нагадав, що тристоронню зустріч намагалися організувати ще у вересні, однак тоді російська сторона знайшла привід уникнути переговорів. Тепер Київ сподівається, що новий раунд консультацій відбудеться до середини листопада.

Раніше Зеленський також припускав, що переговори між Україною, США та Росією можуть пройти не пізніше початку листопада. Згодом Москва заявила про готовність відновити тристоронній переговорний процес щодо завершення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Європі зростає занепокоєння через політику президента США Дональда Трампа щодо Росії. Послаблення санкцій, домовленості про постачання російського дизельного пального та посилення тиску на Київ викликають побоювання, що Вашингтон може схиляти Україну до невигідної мирної угоди.  



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