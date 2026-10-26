"Треба з нею остаточно закінчувати": розкрито правду про фатальний наказ Путіна для України



















Російський диктатор Володимир Путін міг спробувати домогтися лояльності України через політичні процеси та повернення до влади проросійських сил. Однак зрештою Кремль обрав інший шлях — спробу силою покінчити з незалежним українським політичним курсом. Таку оцінку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його словами, якби Росія не розпочала війну проти України у 2014 році, політичний розвиток держави міг би піти іншим шляхом. Збереження Криму та Донбасу в складі України вплинуло б на результати виборів, а проросійські сили могли б отримати значне представництво в парламенті.

Портников припускає, що економічні труднощі, повільні реформи та розчарування громадян могли б створити умови для нового політичного реваншу.

"Якщо Путін хотів би лояльної України, він міг би її отримати і в 2014 році, і навіть у 2019-му", — пояснив оглядач, описуючи альтернативний сценарій розвитку подій.

На думку Портникова, Кремль неодноразово розраховував на повернення проросійських політичних сил, але зіткнувся з українським суспільством, яке неодноразово виступало проти таких спроб.

"Він вирішив, що просто треба закінчувати з цією Україною. Що весь час якісь гойдалки: не встигає він привести до влади чергового агента ФСБ Російської Федерації, як приїжджають люди зі Львова, виходять на вулиці кияни і скидають проросійську владу", — зазначив журналіст.

За оцінкою Портникова, саме повторюваність цих політичних процесів могла переконати Кремль у тому, що звичайного впливу на українську владу недостатньо.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Україна розраховує провести чергову тристоронню зустріч на рівні переговорних команд за участю США та Росії в першій половині листопада. Київ підтверджує готовність до діалогу, однак подальші кроки залежать від позиції Москви.