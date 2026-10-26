logo_ukra

BTC/USD

80201

ETH/USD

2324.55

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Треба з нею остаточно закінчувати": розкрито правду про фатальний наказ Путіна для України
commentss НОВИНИ Всі новини

"Треба з нею остаточно закінчувати": розкрито правду про фатальний наказ Путіна для України

Політичний оглядач вважає, що Кремль зрештою відмовився від очікування на повернення України під свій контроль і зробив ставку на силовий сценарій

26 жовтня 2026, 10:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Російський диктатор Володимир Путін міг спробувати домогтися лояльності України через політичні процеси та повернення до влади проросійських сил. Однак зрештою Кремль обрав інший шлях — спробу силою покінчити з незалежним українським політичним курсом. Таку оцінку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

"Треба з нею остаточно закінчувати": розкрито правду про фатальний наказ Путіна для України

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його словами, якби Росія не розпочала війну проти України у 2014 році, політичний розвиток держави міг би піти іншим шляхом. Збереження Криму та Донбасу в складі України вплинуло б на результати виборів, а проросійські сили могли б отримати значне представництво в парламенті. 

Портников припускає, що економічні труднощі, повільні реформи та розчарування громадян могли б створити умови для нового політичного реваншу.

"Якщо Путін хотів би лояльної України, він міг би її отримати і в 2014 році, і навіть у 2019-му", — пояснив оглядач, описуючи альтернативний сценарій розвитку подій.

На думку Портникова, Кремль неодноразово розраховував на повернення проросійських політичних сил, але зіткнувся з українським суспільством, яке неодноразово виступало проти таких спроб.

"Він вирішив, що просто треба закінчувати з цією Україною. Що весь час якісь гойдалки: не встигає він привести до влади чергового агента ФСБ Російської Федерації, як приїжджають люди зі Львова, виходять на вулиці кияни і скидають проросійську владу", — зазначив журналіст. 

За оцінкою Портникова, саме повторюваність цих політичних процесів могла переконати Кремль у тому, що звичайного впливу на українську владу недостатньо.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Україна розраховує провести чергову тристоронню зустріч на рівні переговорних команд за участю США та Росії в першій половині листопада. Київ підтверджує готовність до діалогу, однак подальші кроки залежать від позиції Москви.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=lO4oM7ss2mo
Теги:

Новини

Всі новини