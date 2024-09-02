"Надо думать, как выжить зимой": проблемы со светом будут 3-4 года в Украине

Независимая экспертка по ядерной энергетике Ольга Кошарная в интервью Главреду заявила, что ограничение использования электроэнергии и графики отключений в Украине может занять еще 3-4 года. Это связано с необходимостью построения маневровых мощностей и увеличения количества недостающих накопителей электроэнергии.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

По ее словам, перекосы в развитии солнечной энергетики в ущерб ветровой привели к проблемам со стабильностью энергосистемы. В Украине около 70% возобновляемых источников приходится на солнечные электростанции, в то время как большинство ветровых электростанций находятся на оккупированных территориях Херсона.

Кошарна также отметила, что для маневрирования на пиках потребления энергосистема нуждается в определенном количестве накопительных гигаватт. Она предупредила, что оптимистических прогнозов по ситуации нет, и украинцам следует готовиться к сложному осенне-зимнему периоду.

Однако эксперт выразила надежду на украинский бизнес, который может помочь стабилизировать систему, обеспечивая себя электроэнергией и, возможно, поставляя ее остатки в объединенную энергосистему Украины. Однако это создает дополнительные технические вызовы для оператора "Укрэнерго", требующие решения по регулированию и диспетчеризации таких поставок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ровенская АЭС была на грани . В последние ракетные атаки Россия пыталась остановить работу всех атомных электростанций на территории Украины, которая остается под контролем Киева. Об этом рассказала Ольга Кошарная, независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности.

Эксперт подчеркнула, что главной целью атак было прекращение работы энергоблоков, которые обеспечивают около 60% производства электроэнергии в Украине. Во время одной из таких атак российские военные обесточили первый, третий и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС.



