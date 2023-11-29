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Над Украиной могут создать "зимний щит": о чем идет речь, и кто продвигает идею

Берлин продвигает идею, чтобы оградить Украину от российских атак в зимний период

сегодня, 14:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Союзники Киева по всему миру должны приложить максимум усилий, чтобы создать над Украиной "оборонительный щит". Это поможет оградить украинское государство от российских атак в зимний период. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет "DW".

Над Украиной могут создать "зимний щит": о чем идет речь, и кто продвигает идею

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

"Целью России снова является гражданская инфраструктура", — заявила Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.


Подобные атаки призваны лишить украинцев зимой электричества и теплой воды, пояснила глава МИД Германии.

Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, сообщила глава германского внешнеполитического ведомства, призвав и других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.

Стоит отметить, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В ноябре спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в скором времени Украина получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве есть два дивизиона этой ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты, в частности, над Киевом.

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