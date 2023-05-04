Над Киевом сбили беспилотник: командование Воздушных сил распространило заявление

Сегодня вечером над столицей Украины зафиксирован пролет дрона – он был сбит. На этот счет командование Воздушных сил Украины распространило заявление. Об этом сообщают "Комментарии".

Военные сделали заявление

"4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются. В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет", — говорится в заявлении.

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"Байрактар ТВ2 (Тактический Блок 2)" — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с большой продолжительностью полета, способный выполнять дистанционно управляемые или автономные полеты. Самолеты и вооружение контролируются экипажем на наземной станции управления. Изготовляется турецкой компанией Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., прежде всего для вооруженных сил Турции.

Разработку БПЛА в основном приписывают Сельчуку Байрактару, бывшему аспиранту MIT.

По состоянию на 26 ноября 2021 года, дроны TB2 налетали 400 000 часов по всему миру. Крупнейшим оператором беспилотников TB2 является турецкая армия, но экспортная модель была продана армиям ряда стран. Турция широко использовала беспилотник для ударов по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной обороны (YPG) в Ираке и Сирии. В последующие годы беспилотники Bayraktar использовали ряд других стран мира в разных войнах, например Азербайджан в войне за Нагорный Карабах в 2020 году и украинские силы во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Вероятно, "Байрактар" - первый беспилотный летательный аппарат, успешно поразивший надводные цели в боевых условиях.

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