Над какими городами ВСУ рискуют потерять контроль: пойдет ли враг на Запорожье

После захвата Угледара уже есть угроза оккупации ряду других городов Украины. Над какими городами ВСУ рискуют потерять контроль уже в ближайшее время? Какие планы россиян планы россиян для захвата одного из ключевых городов Донбасса – Покровска? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Удержать Торецк при такой динамике будет проблематично

Полковник запаса, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "Фокусу" рассказал, что серьезная угроза существует сразу для двух городов Донбасса – Селидового и Торецкого. Тактика российских окупантов в Торецке Донецкой области схожа с битвой за Бахмут – одной из самых кровопролитных в войне России против Украины.

Эксперт отметил, что сейчас медленное продвижение захватчиков в Торецке объясняется усталостью украинских защитников и одновременной готовностью РФ нести потери и не жалеть ресурсы для достижения целей.

"Конечно, удержать Торецк при такой динамике будет проблематично. В ближайшей перспективе ВСУ рискуют потерять контроль над Селидовым и Торецком. Возможно, на этом ВС РФ остановятся, ведь не менее активные бои проходят на Лимано-Купьянском направлении", — прогнозирует Селезнев.

Противники накапливают свои силы на Запорожском направлении

Бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко во время эфира на канале "Эспрессо" отметил, что российские оккупанты для захвата города Покровск (Донецкая область) решили пытаться подойти к нему с двух сторон.

"То есть, поскольку противнику не удалось захватить Покровск, они выбрали подход оперативного рода действия, чтобы подойти к нему с двух сторон. С юга — это от Угледара, Курахового в направлении Покровска, а также угрожать и с северного направления", — говорит эксперт .

По его словам, противники также накапливают свои силы на Запорожском направлении, на той территории, где в прошлом году шли бои, и украинским войскам удалось освободить земли в направлении села Роботино. Россияне там проводят наступательные действия, подготовку и сосредоточение своих сил и средств, кроме того, наносят удары управляемыми авиационными бомбами непосредственно по Запорожью, то есть в направлении Запорожья формируется такая наступательная группировка.

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