В первый раз с февраля 2022 года над Черным морем пролетел самолет воздушных сил США. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на журнал Newsweek. 5 февраля американский военный самолет собирал разведданные о российских позициях во временно оккупированном Крыму.

Boeing RC-135V Rivet Joint собирал информацию над Черным морем. Фото: Википедия

Военно-воздушные силы США ранее направляли разведывательные самолеты в Черное море с баз союзников в Европе для наблюдения за военными объектами в Крыму. Но в феврале 2022 года вылеты с экипажами заменили полеты беспилотников, подчеркивает издание.

Отмечается, что использование самолета-разведчика Boeing RC-135V Rivet Joint может свидетельствовать о "новом и более решительном подходе Пентагона" под руководством президента США Дональда Трампа. Самолет радиотехнической разведки с позывным JAKE17 пролетел вглубь Черного моря, он пробыл почти четыре часа в международном воздушном пространстве примерно в 160 км северо-западнее Севастополя, отмечает Newsweek.

При этом военные обозреватели отмечают, что вылеты являются дополнительным риском для экипажа и самолета, потому что российские и китайские истребители вели себя достаточно агрессивно во время перехвата самолетов в международном воздушном пространстве. Было несколько случаев, когда истребители пересекали их траекторию полета прямо перед ними, риск случайного столкновения велик. С другой стороны, эту новость называют "интересным событием" в связи со слухами о том, что западные ограничения на глубокие удары по РФ были сняты.

По данным издания, Rivet Joint может собирать, анализировать и передавать разведданные в реальном режиме времени. На борту работает экипаж из более 30 человек, включая офицеров по радиоэлектронной борьбе и операторов разведки.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании, имеющие три самолета RC-135W Rivet Joints, тоже регулярно проводят разведку невдалеке от границ России, напоминает Newsweek. Например, Rivet Joint JAKE17, находящийся на базе ВВС Великобритании в Милденхолле, регулярно летает вокруг города Калининград, находящегося на БАлтийском море и оторванного от остальной территории РФ.

Как сообщал портал "Комментарии", на фоне перебрасывания российских подразделений из Крыма на другие участки фронта военные все чаще вывозят свои семьи. Агенты "АТЕШ" в Феодосии, Евпатории и Севастополе сообщают, что значительная часть переехавших в Крым жен российских военных так и не смогла адаптироваться. Отмечается, что основные причины – проблемы с трудоустройством и враждебное отношение со стороны местных жителей. Несмотря на обещания, переселенцы сталкиваются с тем, что работодатели неохотно берут их на работу. Кроме того, они жалуются на холодный прием, отсутствие социальных связей и поддержку единомышленников. Однако ключевой фактор отъезда — не только бытовые трудности, но и нарастающая опасность, ведь Крым больше не считается "тихой гаванью".