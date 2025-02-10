На фоне перебрасывания российских подразделений из Крыма на другие участки фронта военные все чаще вывозят свои семьи. Агенты "АТЕШ" в Феодосии, Евпатории и Севастополе сообщают, что значительная часть переехавших в Крым жен российских военных так и не смогла адаптироваться.

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Отмечается, что основные причины – проблемы с трудоустройством и враждебное отношение со стороны местных жителей. Несмотря на обещания, переселенцы сталкиваются с тем, что работодатели неохотно берут их на работу. Кроме того, они жалуются на холодный прием, отсутствие социальных связей и поддержку единомышленников.

" Ситуацию усугубляет рост напряженности между приезжими и крымчанами. В приватных разговорах россияне все чаще называют местных жителей "ждунами" и обвиняют в нелояльности ", – отмечают в "АТЕШ".

В результате многие семьи решают вернуться в Россию, несмотря на ухудшающиеся условия жизни.

" Однако ключевой фактор отъезда — не только бытовые трудности, но и нарастающая опасность. Все больше россиян осознают, что Крым уже не является "тихой гаванью", и ищут способы вывезти близких из зоны потенциальных боевых действий ", – добавляют в "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях Донбасса агенты движения сопротивления фиксируют нетипичное перемещение гусеничной техники из Донецкого направления в направление Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации, эксс-оветника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Перевозка тягачами класса БМП/БМД без "мангалов" и нанесенной тактической маркировки в состоянии новой. Направление и предыдущее количество до 10 тягачей в очередной раз подтверждают попытку россиян сформировать резерв и потенциальную ударную группировку в Запорожской области по ЛБС в районе Гуляйполя — Новопавловское направление", — отмечает Андрющенко.