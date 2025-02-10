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Недилько Ксения
На фоне перебрасывания российских подразделений из Крыма на другие участки фронта военные все чаще вывозят свои семьи. Агенты "АТЕШ" в Феодосии, Евпатории и Севастополе сообщают, что значительная часть переехавших в Крым жен российских военных так и не смогла адаптироваться.
Иллюстративное фото
Отмечается, что основные причины – проблемы с трудоустройством и враждебное отношение со стороны местных жителей. Несмотря на обещания, переселенцы сталкиваются с тем, что работодатели неохотно берут их на работу. Кроме того, они жалуются на холодный прием, отсутствие социальных связей и поддержку единомышленников.
В результате многие семьи решают вернуться в Россию, несмотря на ухудшающиеся условия жизни.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях Донбасса агенты движения сопротивления фиксируют нетипичное перемещение гусеничной техники из Донецкого направления в направление Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации, эксс-оветника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Перевозка тягачами класса БМП/БМД без "мангалов" и нанесенной тактической маркировки в состоянии новой. Направление и предыдущее количество до 10 тягачей в очередной раз подтверждают попытку россиян сформировать резерв и потенциальную ударную группировку в Запорожской области по ЛБС в районе Гуляйполя — Новопавловское направление", — отмечает Андрющенко.
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