"Нация человечности": Данилов рассказал о главном отличии украинцев от россиян

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал заявление об отличии украинцев и россиян. Последних он назвал "азиатами", которым, в отличие от украинцев, не присуща культура человечности. Об этом сообщают "Комментарии".

Алексей Данилов

"Между нами и россиянами есть ключевое отличие, — заявил Алексей Данилов. — Я уже не буду говорить о лжи, которую они постоянно используют, есть другое дело. Мы – нация человечности. Мы очень человечны. У них ничего нет в этом плане, от слова "совсем". Я знаю, что наша человечность, наше отношение друг к другу — это то, что от нас никто забрать не может... В России ничего такого нет. Я спокойно отношусь к азиатам, но это – азиаты. Это азиаты. У них совсем другая культура, совсем другое видение. Вот этим мы и отличаемся от них. Это наше ключевое отличие от России. Человечность".

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