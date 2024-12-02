Нацистам в плен сдаваться нельзя: десантники показали видео с пленными россиянами на Курщине

80 десантно-штурмовая бригада ВСУ взяла в плен 11 россиян во время боя в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", видео признания военнопленных россиян 80 ОДШБр выложила в Фейсбук.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Во время одного из неудачных вражеских штурмов на Курщине львовские десантники уничтожили оккупантов. Некоторые убежали, а те, кто уцелел и спрятался, были взяты в плен подразделением Галицкой бригады.

На опубликованном в сети видео – рассказ бойцов, бывших заключенных, которые подписали контракт и попали в 11 десантно-штурмовую бригаду армии РФ.

Россияне признались, что от командования поступил приказ ни при каких обстоятельствах не сдаваться в плен украинским военным, потому как якобы сейчас за Украину воюют потомки Гитлера, которые в плену могут сделать, что угодно.

Российский офицеры одному из подразделений поставили задачу захватить населенный пункт подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население. Плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключенных бросили гибнуть как пушечное мясо, а их командование сбежало, как только начался бой.

В итоге, противник, встретившись с нашими десантниками, решил сдаться, чем сохранил собственную жизнь, отмечают в 80 ОДШБр.

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В материале отмечается, Халино – ближайший к месту Курской битвы крупный аэродром. Поэтому еще ранее прогнозировалось, что россияне разместят на этой базе свои основные штурмовики – Су-25. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в результате налета аэродром был "потенциально временно выведен из строя".

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