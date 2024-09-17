Начался новый этап: Буданов рассказал, что изменилось в войне

В российско-украинской войне начался новый этап вооружения. Речь об использовании наземных дронов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Economist" сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный украинский разведчик отметил, во время войны следует ожидать развития технологий. По его мнению, это простое объяснение, которое не все говорят в голос.

"Дрон страха не имеют. Сейчас уже пошел новый этап — наземные работы, но они только начали давать о себе знать. Я думаю, за этот календарный год их количество кратно вырастет. Потому что люди не спешат идти в бой, скажем так. Если можно послать дрон, 10 дронов или одного солдата, всегда выберут послать 10 дронов, поверьте мне", — отметил Кирилл Буданов.

По его словам, развитие технологий и технологические инновации всегда несут контрмеры. Буданов уточнил, что это всегда идет рядом. Именно поэтому, если кто-то развивает дроны, то кто-то будет развивать радиоэлектронную борьбу, и наоборот.

"Но поскольку, как я вам говорю, дроны стали визитной карточкой этой войны и будут влиять на все войны, пожалуй, ближайшие 50 лет, это точно – значит, эти две технологии всегда будут идти рядом, развитие технологий и развитие борьбы с ними, то есть РЭБ", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — совсем небольшие дроны полностью переписывают правила пехотной войны. Их применение превращает, казалось бы, безопасные места на передовой в смертельные ловушки. Об этом пишет "Forbes".

СМИ отмечает, что ранее в войне имел более выигрышные позиции тот, кто сумел получше "зарыться" в землю. Это было неотъемлемой частью занятия оборонительных позиций на протяжении более, чем столетия. С развитием огнестрельного оружия в 19 веке пехота перешла от плотных рядов к рассредоточению и укрытию. До Первой мировой войны единственным способом выжить под интенсивным артиллерийским и пулеметным огнем было рытье окопов.



