Началось то же самое, что предшествовало вторжениям в Грузию и Украину: на что решился Путин

Страна-агрессор активизирует ядерную риторику, пытаясь показать беспомощность НАТО и посеять панику в Европейском Союзе. Эта информационная атака путинского режима очень похожа на те, которые предшествовали вторжениям в Грузию и Украину. Об этом говорится в обновлённом отчет Института изучения войны (ISW).

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

В отчет говорится, что Кремль продолжает безосновательно угрожать странам НАТО в ответ на их усилия по усилению обороны в контексте призывов президента США Дональда Трампа на большей ответственности Европы за собственную безопасность.

Американские аналитики сослались на слова секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в интервью агентству ТАСС 24 апреля, который обвинил Европу в якобы подготовке к военному конфликту с Россией в течение трех-пяти лет и стягивании войск к границам РФ и Беларуси. Шойгу также обвинил европейские государства в увеличении военного присутствия у западных границ Союзного государства России и Беларуси. Он отметил, что ЕС стремится стать "военной организацией против России" и пожаловался на рост военных расходов Польши, Литвы и Эстонии. Также экс-министр обороны России упомянул о размещении Россией ракеты "Орешник" в Беларуси, тонко намекая на готовность РФ ударит по странам НАТО.

В ISW отметили, что такие заявления Шойгу направлены на сдерживание НАТО, а также акцентировали, что кремлевские чиновники уже использовали подобную риторику перед вторжением в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 и 2022 годах.

В ISW убеждены, что озвученные Шойгу ядерные угрозы, являются элементом более широкой информационно-психологической кампании по рефлексивному контролю, направленной на влияние на принятие решений западными странами. Такие заявления могут иметь цель заставить европейские государства уменьшить свои оборонные программы, что сделает восточный фланг НАТО более уязвимым.

Также эксперты считают, что мы можем уже сейчас наблюдать информационную подготовку к возможным попыткам РФ расширить зону влияния в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

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