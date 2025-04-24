Зачем россияне устроили зверский удар по Украине: изменится ли теперь позиция США

На фоне разговоров о мирном соглашении и активных порывах США заморозить войну в ночь на 24 апреля российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. В результате ударов есть погибшие, множество раненых. Российские пропагандисты в очередной раз распространяют заявления о том, что все удары якобы направлены только по "военным объектам", а гибель гражданских – это "следствие работы украинской ПВО". Какая настоящая цель очередного акта террора со стороны РФ? Может ли он повлиять на позицию США, которые, похоже, уже видят в Москве союзника? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В США уже поняли, что ничего сделать не могут

Политолог Дмитрий Воронков считает, что данные обстрелы можно воспринимать, как попытку Москвы надавить на Киев, чтобы тот был сговорчивее по тому плану, который был предложен администрацией Дональда Трампа. Тому самому плану, который включает в себя добровольное признание Крыма российским.

"Я бы этот удар воспринимал, как рычаг давления. Можно также рассматривать, конечно, сценарий того, что Россия таким образом демонстрирует, что она не хочет заканчивать войну, но я больше склоняюсь к первому варианту", – отметил эксперт.

Что касается того, может ли этот удар повлиять на позицию США, то, по мнению политолога, это маловероятно, потому что в Белом доме давно уже поняли, что они сделать ничего не могут и на этом фоне идут уже их заявления о выходе из переговорного процесса.

"Поэтому, я думаю, что, к сожалению, это никак не повлияет и, по большому счёту, такой удар – это также месседж Европе, что это наша общая проблема и что нужно, несмотря на позицию Штатов, объединяться и искать какой-то противовес тому, что делает Россия", – прокомментировал Дмитрий Воронков.

Россияне переходят к методу принуждения

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун так прокомментировал ситуацию:

"Данным ударом, как и всеми предыдущими, россияне преследуют одну цель – за счет обстрелов мирных городов, ни на день не останавливавшихся в течение этой войны, они хотят повлиять, с одной стороны, надавить на Украину, заставив нас быть более сговорчивыми и соглашаться на капитулянские условия, которые диктует Россия. А, с другой стороны, давить на наших западных партнеров. Тем самым они хотят продемонстрировать, что в России куча сил, энергии и возможностей для того, чтобы продолжать терроризировать Украину и, в перспективе, терроризировать другие страны Запада, которые сейчас помогают нам и являются недружественными, как считает Российская Федерация. Это также давление на Соединенные Штаты, потому что США хотят завершения этой войны, но не с точки зрения справедливости и наказания преступника, а с точки зрения реализации отчета за 100 дней президентства Трампа и просто перелистывания темы Украины, приевшейся американскому старому-новому лидеру. Тот хотел бы переключиться больше на Китай, на вопрос противодействия другим внешним врагам. Например, на тот же Иран, ведь Трамп понимает, что в условиях, когда россияне продолжают обстреливать украинские территории, продолжают убивать украинских мирных жителей, обстреливая Киев и другие города, то это также накладывает отпечаток на него самого, как на человека, который не смог договориться".

Эксперт считает, что поэтому у Кремля есть стремление добиться, чтобы Трамп еще больше начал давить на Украину и та наконец согласилась на условия мирного соглашения, которое будет более подходящим для Российской Федерации, чем для Украины, которая является как раз жертвой этой войны.

"И, собственно, это ответ на второй вопрос, потому что, когда Трамп слышит вопрос от прессы об ударах по Киеву и это все на фоне переговоров, такая ситуация уже ставит в неудобное положение американского президента. Первая попытка шантажа Украины по подписанию соглашения на неудобных для нас условиях провалилась. Теперь россияне решили вернуться к более практичному методу принуждения, когда будут продолжаться обстрелы. Но мы хорошо знаем, что за эти три года большой войны никак россиянам не удалось изменить позицию украинцев. Напротив, она еще больше радикализируется. Общество не готово о чем-то договариваться с россиянами без конкретных гарантий безопасности и отказа от каких-либо посягательств на наши суверенные территории", – констатировал Максим Джигун.

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