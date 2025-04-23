Настоящая причина срыва переговоров в Лондоне: что будет дальше

Переговоры о прекращении огня и в целом окончании войны, которые так широко анонсировались и которые должны были состояться сегодня в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили. Уровень делегаций снизили на фоне сообщений СМИ о "мирном" плане Вашингтона, который предусматривает признание Крыма российским и заморозку фронта. На этом фоне появилось новое заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон прекратит посредничество между Россией и Украиной по прекращению войны, если не получит положительного ответа на свои предложения. Что стало настоящей причиной срыва переговоров? Может ли это стать точкой невозврата, когда США все же выйдут из переговорного процесса? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры в Лондоне. Фото из открытых источников

Трамп слишком много поставил на кон

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отметил, что реальная причина срыва переговоров кроется в требованиях признать Крым российским, что противоречит Конституции Украины. Это же требование не может быть принято нашими европейскими партнёрами, потому что это нарушение и региональной безопасности, и мирового порядка в целом.

"Кроме того это требование открывает окно возможностей для других игроков смещать границы и начинать новые конфликты. Кроме того, такой вопрос может иметь более, чем серьезные последствия для политического будущего Владимира Зеленского. Поэтому эти условия изначально были нереалистичными. Я не думаю, что это уже сейчас станет точкой невозврата и то, что запланирован визит спецпредставителя Трампа Уиткоффа в Москву – яркое тому подтверждение, что переговоры будут продолжатся. Наверняка, в Москве будет обговариваться так называемый "план Б", возможные компромиссы. Ведь, скорее всего, украинско-европейская сторона передала свои предложения. Соответственно, эти предложения повезёт Уиткофф в Москву. Какая будет реакция Кремля, пока неизвестно, но говорить о том, что переговоры уже сейчас завершились – рано", – отметил эксперт.

Максим Яли также считает, что срыв этого раунда переговоров не сможет стать поводом для того, чтобы США вышли из переговорного процесса.

"Трамп слишком много поставил на кон и как минимум, по-прежнему, надеется, судя по его заявлениях, что сделка будет достигнута и он успеет добиться положительного результата за первые 100 дней своего президентства. Правда мало шансов, что ему удастся уложиться в этот дедлайн. Действительно, возможно США переключат своё внимание на Иран, на новый трек. Там тоже уже начались переговоры. Соответственно, американцы будут взаимодействовать с Россией, в частности, и по Ирану. Просто на время могут прекратить свои посреднические услуги и подождут. США могут прекратить предоставлять нам военную помощь. И только тогда, когда ситуация на фронте станет заметно хуже, также предложить Зеленскому заключить сделку, но она, естественно, будет уже на худших условиях. В этом плане мы видели пример со сделкой по полезным ископаемым", – отметил политолог.

Максим Яли также считает, что подписание или неподписание сделки по полезным ископаемым станет серьёзным маркером. Если США не подпишут его, тогда это уже будет действительно своего рода "красный флаг" и сигнал о том, что Вашингтон может самоустраниться по крайней мере с этого трека переговоров.

Время работает на Украине

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что Украина продемонстрировала собственную субъектность, показав, что за счет Киева не удастся решить собственные "хотелки". Поэтому смысл встречи в Лондоне совершенно отпал.

"Что касается угроз США выйти из переговорного процесса, то возникает первый риторический вопрос: и, что!? Если США таким образом перестанут спасать Россию, то это только плюс. Время работает на Украину. Цена на нефть падает. Сама экономическая политика Дональда Трампа, которая направлена на перезапуск американской экономики, в первую очередь, бьет по России. Его атаки на Китай тоже бьют по России. Так что здесь Украина ничего не теряет", – отметил эксперт.

По его словам, нервная реакция первых лиц США на то, что заявляет Владимир Зеленский, как раз говорит о том, что частично то, что озвучивается в западных СМИ о признании Крыма российским и другие моменты соответствует действительности.

"Если США хотят пойти по самому легкому пути, чтобы спасти Россию, то это проблема Вашингтона, а точно не Киева. Украине как раз интересно, чтобы с Россией что-то произошло очень плохое. И такая тенденция есть. Американцы не могут одновременно решить две задачи. Первое – перезапустить американскую экономику, что автоматически означает падение цены на нефть. И вторую – спасти Россию. Я думаю, что руководство нашего государства уже поняло эту американскую дилемму", – прокомментировал Тарас Загородний.

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