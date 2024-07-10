Начало работы саммита НАТО: Умеров заинтриговал заявлением о том, что может получить Украина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая о начале работы на Вашингтонском саммите НАТО.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
Он отметил, что страны Альянса, в том числе США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.
По его словам, в ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем ПВО, таких как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Умеров поблагодарил всех стран, которые присоединились к Инициативе немедленного действия по ПВО, собравшей более $1 миллиарда в поддержку ПВО Украины.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, призвал США разрешить Украине уничтожать российскую авиацию на территории РФ, поскольку это позволит защитить украинские города от ударов КАБами. Об этом сообщает Офис президента Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!