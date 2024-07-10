Начало работы саммита НАТО: Умеров заинтриговал заявлением о том, что может получить Украина

В ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая о начале работы на Вашингтонском саммите НАТО.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Он отметил, что страны Альянса, в том числе США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.

"Решение включает в себя дополнительные батареи Patriot, систему SAMP-T и компоненты для их работы. Эти системы помогут защитить наши города, мирных жителей и критическую инфраструктуру", — сказал Умеров.

По его словам, в ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем ПВО, таких как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

"Это значительно усилит нашу оборону. Выражаем отдельную благодарность Канаде, Норвегии, Испании, Великобритании и другим государствам за предоставление этих систем и перехватчиков", — подчеркнул министр.

Умеров поблагодарил всех стран, которые присоединились к Инициативе немедленного действия по ПВО, собравшей более $1 миллиарда в поддержку ПВО Украины.

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