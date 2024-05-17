Начала ли РФ летнее наступление в Украине: заявление Командующего ВС США в Европе

Глава Европейского командования Вооруженных сил США Кристофер Каволи допускает возможность, что Россия могла уже начать в Украине масштабное наступление, которое прогнозировалось на лето, учитывая активизацию действий оккупантов в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом топ-генерала Североатлантического альянса в Европе заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

Кристофер Каволи. Фото: из открытых источников

Каволи заявил, что предсказать намерения и действия противника всегда сложно. Пока можно отметить российские атаки на юг в направлении Харькова и попытки снова захватить территории, которые были деоккупированы Силами обороны Украины ранее во время контрнаступления ВСУ.

"Однако точная последовательность (действий войск РФ, — ред.) и то, как они собираются это сделать, могут быть еще не совсем понятными. Или это летнее наступление? Никогда нельзя быть уверенным", — отметил генерал.

Также Каволи добавил, что накопление Россией больших резервов не наблюдается, и в стране-агрессоре "происходит стандартный призыв раз в полгода, но это пока не связано с конфликтом".

Читайте также на портале "Комментарии" — у России могут быть ресурсы для обострения действий в приграничной территории Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет. Об этом говорит ряд экспертов, в том числе руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Что происходит на Харьковщине и почему? Действительно ли оборона ВСУ прочна и угрозы для захвата Харькова нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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