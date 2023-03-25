Начал ли Китай уже поставлять оружие России: Байден на встрече с Трюдо сделал заявление

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что Китай не предоставил России оружия для ее войны в Украине. Об этом, как пишет портал "Комментарии", сообщает "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

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"Я слышал в течение последних трех месяцев о том, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России", — сказал Байден на пресс-конференции вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

При этом глава Белого дома добавил, что фактом остается то, что китайцы не начали поставлять оружие России, но нет никаких гарантий, что спустя некоторое время китайское оружие таки не откажется в России.

Как сообщает Bloomberg, Байден также заявил, что "не воспринимает легкомысленно" перспективу растущего альянса между Китаем и Россией, но отметил, что США достигают успехов в усилении международной оппозиции к войне РФ в Украине.

"Мы значительно расширили наши альянсы. Я не видел, чтобы такое происходило с Китаем и Россией или кем-либо другим в мире", — сказал Байден в пятницу после визита китайского лидера Си Цзиньпина к Путину в Москве, во время которого обе страны пообещали углублять связи.

Президент США признал, что проблемы, связанные с укреплением связей между Китаем и Россией, "могут значительно ухудшиться".

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