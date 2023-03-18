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Начал ли Китай поставлять боеприпасы России: в США сделали тревожное заявление

Появилось подтверждение США, что РФ использует в Украине китайские боеприпасы

сегодня, 12:44
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Автор:

Кравцев Сергей

США зафиксировали использование Россией китайских боеприпасов в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Kyodo".

Начал ли Китай поставлять боеприпасы России: в США сделали тревожное заявление

Боеприпасы. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники в американском правительстве, издательство выяснило, что правительство США определило, что боеприпасы, обнаруженные в Украине, были произведены в Китае после анализа их состава и других факторов. Однако они не раскрывают, какие именно боеприпасы были найдены и когда именно Китай их поставил России.


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Теперь выясняется, были ли боеприпасы поставлены Китаем. Если поставки осуществлял непосредственно Пекин, без использования маскирующих посредников, то Вашингтон готов принять самые серьезные меры.

Отметим, ранее Китай заявлял, что он занимает нейтральную позицию относительно войны в Украине и прямо не поддерживают ни одну из сторон. При этом европейский лидеры и, в частности СЧША, активно призывали Пекин не поставлять оружие России.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван Вэньбинь подтвердил, что намеченный на 20-22 марта визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам". Речь, понятно, о российско-украинской войне, во время которой Китай занял как бы нейтральную позицию, хоть политически поддерживает РФ, а экономически "доит" ее. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами китайские маневры вокруг противостояния Киева (и демократического мира, который он сейчас олицетворяет) и Москвы (образчик авторитарного режима), а также что важно понимать Украине в ракурсе грядущего визита Си в Россию.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Сунака заявили, что война в Украине может завершиться во время визита Си Цзиньпина в Москву.



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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2023/03/48412a76107a-urgent-use-of-chinese-ammunition-in-ukraine-confirmed-by-us-sources.html
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